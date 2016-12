CNAS plăteşte consultaţiile acordate pacienţilor

Noul contract-cadru pe 2010 modifică sistemul de plată în cazul medicilor de familie, astfel că, pentru prima dată, ei vor fi plătiţi pentru consultaţiile efectuate, a declarat preşedintele Patronatului Medicilor de Familie, Doina Mihăilă. Aceasta a precizat că, în noul contract-cadru, medicul de familie primeşte 70% din fonduri pentru bolnavii înscrişi pe listă şi 30% pentru consultaţiile acordate. Valoarea unei consultaţii este de 3,69 lei, iar valoarea per capita (persoană înscrisă pe listă), 4,5 lei. Un medic de familie trebuie să fie prezent cinci ore la cabinetul medical şi să facă două ore de teren, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) decontându-i 20 de consultaţii pe zi (15 minute pentru un pacient) şi, în medie, o deplasare la domiciliu pe zi (cu o valoare de 15 lei). În cazul în care la medicul de familie se prezintă o persoană fără programare, aceasta poate fi reprogramată, iar dacă cere să fie consultată în acea zi, atunci are obligaţia să aştepte să se încheie lista cu programări, după care va putea fi consultată, dar contra-cost. Suma pe care o va plăti pentru consultaţia fără programare va fi stabilită de către fiecare medic de familie în parte. De asemenea, proiectul de act normativ prevede că medicul de familie trebuie să aibă înscrise pe listă cel mult 2.200 de persoane, iar cei care au peste acest număr, vor primi un buget mai mic. “Bugetul asistenţei medicale primare este, în 2010, identic cu cel din 2009, respectiv 1.105 milioane lei, iar schimbarea ponderii alocaţiei per capita şi per serviciu nu a influenţat valoarea totală acordată medicinei primare”, a mai spus Doina Mihăilă. Medicii de familie au mai cerut CNAS suplimentarea bugetului alocat, cu coeficientul de inflaţie la nivelul anului 2009, care este de aproximativ 8-10%.