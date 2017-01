CNCD ar putea fi desfiinţat după ce i-a fost contestată constituţionalitatea

Existenţa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate invocate de vicepreşedintele PD-L Valeriu Stoica, în calitate de avocat al ALRO Slatina, într-un proces pe care compania îl are cu instituţia. Procesul survine unei decizii a CNCD care statua că un angajat al combinatului ALRO, reprezentat de Valeriu Stoica, a fost discriminat atunci cînd a fost obligat să se pensioneze înainte de împlinirea vîrstei legale. Mai mult, după ce a refuzat pensionarea, bărbatul ar fi fost hărţuit de conducerea combinatului. \"Cetăţeanul respectiv a reclamat că a fost discriminat de ALRO şi, după audierea părţilor, CNCD a decis, cu 5 voturi la 4, că reclamaţia omului se susţine. Am decis să dăm un avertisment ALRO Slatina şi am obligat compania să înceteze să-l mai hărţuiască\", a declarat preşedintele CNCD, Csaba Ferenc Astalosz, care a precizat că ALRO a contestat decizia CNCD şi astfel s-a ajuns în instanţă. Astalosz a susţinut totuşi că decizia ALRO de a-i cere petentului să se pensioneze este bazată pe o lege specială care reglementează activitatea în combinate precum cel de la Slatina, însă prevederea invocată nu este una obligatorie. În excepţia de neconstituţionalitate ridicată în proces, presupusele încălcări ale Constituţiei invocate de avocaţii ALRO Slatina sînt în principiu aceleaşi cu cele indicate de Sergiu Andon, avocatul lui Dan Voiculescu, în procesul dintre acesta şi CNSAS în timpul căruia, tot prin excepţie de neconstituţionalitate, Legea CNSAS a fost declarată neconstituţională. În documentul remis Curţii Constituţionale în cazul CNCD, avocaţii încearcă să demonstreze că, asemenea CNSAS, instituţia competentă să rezolve posibilele cazuri de discriminare este o \"instanţă extraordinară\", lucru interzis de Constituţie. Avocaţii ALRO fac referire şi la modul în care, în opinia lor, CNCD \"nu se încadrează\" în peisajul instituţional şi juridic românesc. Csaba Ferenc Astalosz şi-a exprimat speranţa ca instituţia pe care o conduce \"să nu aibă aceeaşi soartă ca şi CNSAS\", declarîndu-se optimist în acest sens, dat fiind că instanţa constituţională s-ar mai fi pronunţat anterior în privinţa CNCD: \"Curtea Constituţională a mai luat în discuţie legalitatea funcţionării noastre şi nu au fost probleme, însă avocaţii ALRO spun că problema este ridicată în premieră. Vom vedea ce se va întîmpla\".