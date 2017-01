CND se extinde în Viena, Milano, New York

Preşedintele Senatului Mircea Geoană a anunţat că, în luna octombrie, Comitetul Naţional pentru Dezvoltare (CND), platformă pe care a înfiinţat-o, va inaugura prima filială internaţională la Viena, urmată de altele la Milano şi New York. „Austria e un partener economic deosebit de important pentru noi. Dorim să transferăm dincolo de capital, interese economice şi know how de dezvoltare. Vom inaugura punct de lucru şi la Milano şi la New York şi vom încerca să avem şi o reţea externă importantă, pentru că trăim într-un mediu interconectat”, a explicat Geoană, în cadrul unei reuniuni a Comitetului la Vaslui, având ca temă agricultura. În acest context, el a vorbit despre necesitatea unui for precum Comitetul Naţional pentru Dezvoltare în actuala situaţie internaţională. El a mai menţionat faptul că CND este o platformă transpolitică şi bipartizană care îşi propune să identifice acceleratorii de dezvoltare şi să propună, ulterior, soluţii. În acelaşi timp, Geoană a arătat că din boardul de conducere al CND fac parte fac parte senatori din toate partidele politice şi din toate instituţiile reprezentative ale statului român.