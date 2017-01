CNN prezintă situaţia tinerelor românce exploatate de reţele de proxenetism

Un reportaj realizat de CNN descrie modul de operare al grupărilor din România specializate în trafic de fiinţe umane şi proxenetism, prezentând cazul a doi bărbaţi din Alexandria condamnaţi în Marea Britanie pentru astfel de infracţiuni. “Aceasta este linia întâi a acţiunilor autorităţilor române pentru combaterea reţelelor de proxenetism. Aceste imagini filmate de poliţie nu au mai fost difuzate niciodată. Rapoartele ONU descriu România ca fiind o locaţie fierbinte pe harta globală a negustorilor de sclavi sexuali. Am venit aici pentru a-i investiga pe doi dintre ei, tată şi fiu, Bogdan şi Marius Nejloveanu, care ademeneau femei din România pentru a le duce în Marea Britanie, unde le vindeau pentru servicii sexuale. Reţeaua Nejloveanu şi-a început activitatea în oraşul Alexandria din sudul României, de unde a transportat femei în Madrid, pentru a le exploata ca prostituate; nu a durat mult până ce afacerea s-a extins în Marea Britanie, în bordeluri din Manchester”, explică reporterul CNN Dan Rivers. ”Am investigat deja saloanele de masaj din Manchester, unde fetele erau obligate să muncească 12 ore pe zi de clanul Nejloveanu. Poliţia din Manchester afirmă că este cel mai grav caz cu care s-a confruntat până acum”, precizează reporterul CNN.

În ianuarie, românii Bogdan şi Marius Nejloveanu au fost condamnaţi la şase, respectiv 21 de ani de închisoare, pentru că aduceau tinere românce în Marea Britanie, unde le obligau să se prostitueze. Reporterul CNN s-a deplasat în România, pentru a afla mai multe despre clanul Nejloveanu şi despre traficul sexual. În localitatea Buzescu (judeţul Teleorman), mama lui Bogdan Nejloveanu insistă că acesta nu a făcut nimic rău: ”E nevinovat. Băiatul meu face puşcărie degeaba”. Însă poliţia din România nu este de aceeaşi părere. Ştefan Florea, de la poliţia din Alexandria, a ajutat la prinderea membrilor clanului Nejloveanu şi afirmă că Marius ademenea tinere în străinătate, minţindu-le de fiecare dată. “Le spunea tuturor fetelor că le iubeşte şi că doreşte să se căsătorească cu ele. Iar când femeile ajungeau în Spania, le obliga să se prostitueze”, declară Florea. Reporterul CNN a stat de vorbă şi cu una dintre cele 11 tinere pe care Bogdan şi Marius le-au transportat în Europa. Potrivit reporterului, aspectul cel mai dramatic este că rudele tinerei au împins-o în mâinile reţelei de traficanţi. Tânăra trăieşte într-o sărăcie lucie şi a refuzat ca discuţia sa cu reporterul CNN să fie filmată. O altă tânără descrie însă abuzurile la care a fost martoră, conform unei înregistrări puse la dispoziţie de Poliţia română. “Am văzut cum unul dintre agresori i-a scos ochiul unei fete, pentru că nu aducea suficienţi bani. Altă dată am văzut cum i-au crestat piciorul unei fete cu un cuţit şi au turnat sare pe rană. Tuturor fetelor le era frică să fugă sau să se adreseze poliţiei”, declară tânăra. Poliţiştii români spun că există multe alte cazuri de acest fel, unele fiind mult mai grave.

Reporterul CNN a vizitat şi o închisoare din România, pentru a discuta cu un deţinut condamnat pentru o crimă asociată cu traficul de persoane şi proxenetismul. “Am plătit 50 de dolari. Am luat-o la mine acasă, ne-am certat, am lovit-o, m-am culcat cu ea; a doua zi nu s-a mai trezit; ştiu că ceea ce am făcut este rău”, afirmă Armand Ceanac, condamnat la 22 de ani de detenţie. Potrivit CNN, Ceanac este doar unul dintre cei 609 suspecţi anchetaţi de autorităţile române pentru trafic de persoane şi proxenetism în primele şase luni ale anului 2010. “Comerţul cu tinere în vederea practicării prostituţiei este vast şi profitabil iar de cele mai multe ori, victimele sunt persoane foarte vulnerabile. Clanul Nejloveanu, ca şi alte reţele, exploata tinere cu probleme mentale, provenind din familii destrămate, aducându-le într-o lume care le va lăsa urme pentru totdeauna”, încheie reporterul CNN Dan Rivers.