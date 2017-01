CNN recomandă Delta Dunării şi Castelul Bran ca destinaţii pentru 2016

România se află într-un top 16 al destinaţiilor de călătorie recomandate de CNN pentru anul 2016, printre obiectivele propuse spre a fi vizitate numărându-se Delta Dunării, Munţii Carpaţi, Castelul Bran şi Transilvania. Jurnalista şi fotografa Anisha Shah, specializată în călătorii din Mozambic până în Myanmar, a realizat pentru ediţia online a reţelei internaţionale de televiziune CNN un clasament intitulat "Where to go in 2016" (Unde mergem în 2016, n.r.), recomandând 16 destinaţii, între care se numără şi România. Potrivit acesteia, cele mai bune poveşti provin din călătoriile realizate în locuri mai puţin vizitate. Astfel, din România sunt recomandaţi Munţii Carpaţi, unde se regăsesc păduri verzi şi trasee de schi şi de căţărare pentru turiştii care iubesc aventura. Printre recomandări se numără şi Delta Dunării, cu terenurile sale mlăştinoase şi roditoare şi unde turiştii sunt invitaţi să facă drumeţii, să pescuiască şi să observe păsările. Şi galeriile din Cluj-Napoca, una dintre cele mai atractive zone artistice din ţară, se numără printre propunerile pe care jurnalista le face turiştilor pentru 2016. Totodată, jurnalista Anisha Shah aminteşte de unele dintre cele mai cunoscute mituri româneşti, cele ale lui Dracula, vârcolacilor şi fantomelor. Peisajele vaste şi variate din Transilvania, care încadrează castele şi biserici, nu vor dezamăgi, de asemenea, turiştii, se mai spune în materialul CNN, în care se face referire directă la Castelul Bran, care este asociat cu scriitorul irlandez Bram Stoker, autorul romanului "Dracula". Totodată, Anisha Shah recomandă ca obiectivele turistice din România să fie vizitate în perioadele aprilie - mai şi august - octombrie.

Printre celelalte destinaţii de călătorie recomandate de CNN pentru 2016 se numără Mongolia, Papua Noua Guinee, Regiunea Arctică (Islanda, Groenlanda şi Norvegia), Madagascar, Iran şi parcurile naţionale din India.