“CNSAS, cea mai modernă inchiziţie“

Preşedinţii şi prim vicepreşedinţii filialelor Partidului Republican din toată ţara au participat, sîmbătă, la Constanţa, la cea de-a doua Conferinţă Naţională a partidului. “Noi contestăm împărţirea scenei politice în partide de stînga şi partide de dreapta. Ceea ce îl doare astăzi cu adevărat pe român nu este doctrina social democrată, liberală sau creştin democrată, ci stomacul său şi al familiei sale. Îl interesează puterea sa de cumpărare, iar aceasta nu poate să existe decît dacă economia va funcţiona normal şi eficient. Dar economia românească este bolnavă. Ea suferă de mai multe boli, printre care: instabilitatea legislativă, lipsa de performanţă şi putem spune că e pe ducă. Probabil, cît de curînd, o să îi facem un sicriu“, a declarat liderul PR, Gheorghe Dinu, în cadrul conferinţei. El le-a transmis parlamentarilor şi guvernanţilor, dar şi preşedintelui Traian Băsescu în special, că ar trebui să respecte, în primul rînd, Constituţia. “România va intra în UE nu prin efortul şi grija guvernanţilor, ci prin răbdarea cetăţenilor. UE este un spaţiu al muncii, al legii şi al ordinii. UE nu este o pensiune unde se consumă totul, dacă se poate şi la preţ redus. Dar Guvernul şi Parlamentul, în loc să se ocupe de aceste probleme, au ca preocupare tot felul de diversiuni“, a mai spus Dinu. El a atras atenţia asupra faptului că, după integrarea României, doar 30% din firmele româneşti vor supravieţui. “Integrarea va obliga România să îşi deschidă porţile produselor străine şi companiilor străine. Cu ce îi vom primi, pentru că România nu mai are nici măcar o bancă comercială cu capital integral românesc. Nu mai are industrie, nu mai are agricultură, gaze şi petrol, sistemul energetic şi producţia de energie au fost înstrăinate, nu mai are păduri, ape, munţi, turism, nu mai are nimic. Cerem demisia ministrului Finanţelor şi pe cea a ministrului Apărării, care şi-au depăşit prerogativele. Ar trebui să demisioneze şi să fie anchetaţi. Nu este posibil ca, pe parcursul unui an, să faci trei modificări ale Codului fiscal“, a mai declarat liderul PR. Dinu a adăugat pe “lista neagră” şi numele guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, pentru că “el a ucis exportul României, prin jocul cursului valutar“.

Gheorghe Dinu a abordat şi tema “Dosariadei”. “Cea mai modernă inchiziţie care a putut fi înfiinţată de curînd se numeşte CNSAS. S-a ajuns la cea mai perfidă corupţie: cea instituţionalizată. Există în Constituţie un articol de care nu pomeneşte nimeni. Statul este obligat să asigure libertatea de conştiinţă a toturor românilor. Poate să facă ce vrea cu conştiinţa şi optica sa. Ne-am născut cu acest drept“, susţine Dinu. El a mai spus că “Dosariada” şi Legea Lustraţiei sînt interzise atît în UE, cît şi pe plan mondial. “Forumurile internaţionale au cerut abrogarea respectivelor reglementări. Mai multe state au fost date în judecată şi sancţionate“, a mai spus liderul PR, care a adăugat că “Dosariada” este un atac direct la securitatea naţională.