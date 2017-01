CNSAS îl şicanează pe... Ducu Bertzi

Cantautorul Ducu Bertzi a declarat că decizia Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), care a cerut Curţii de Apel Bucureşti să constate calitatea lui de colaborator al fostei Securităţi, este „nedreaptă\", artistul precizând că nu a făcut poliţie politică, nu a făcut rău nimănui şi se va apăra până la capăt. Folkistul şi-a manifestat consternarea faţă de acţiunea CNSAS de a cere Curţii de Apel Bucureşti să constate calitatea de colaborator al fostei Securităţi a cântăreţului, pe care a catalogat-o „nedreaptă”.

Acesta a adăugat că a fost „forţat de împrejurări\" şi „nu de bunăvoie\" să îşi pună locuinţa la dispoziţia securiştilor. „Eram angajat la IMUAB - fabrica de componente nucleare. Conform regulamentului intern, nu aveam voie să am relaţii cu străinii. În cazul unei întâlniri cu o persoană străină, trebuia informat securistul care se ocupa de fabrică. Eu aveam prieteni străini, mergeam la ei în casă de ani buni. Nu aveam de ascuns treaba asta, dar nici nu am informat pe nimeni oficial. În 1988, m-au strâns cu uşa. Puteam fi acuzat de spionaj sau manifestam o atitudine „prietenească\". Am ales a doua variantă, care s-a concretizat cu apelarea, din când în când, la garsoniera mea. În aprilie \'89, mi s-a cerut o notă despre unul din diplomaţii străini. Am scris-o şi, dacă o veţi citi, veţi vedea că nu am scris absolut nimic rău despre acea persoană. A fost singura notă pe care am scris-o, după care nu am mai fost căutat. Le-am spus prietenilor mei şi, de altfel, am rămas prieteni până azi”, a mărturisit folkistul. Primul termen în procesul dintre CNSAS şi Ducu Bertzi a fost fixat de instanţă pentru 6 septembrie.

CNSAS este suspectată de numeroase organizaţii democratice de muşamalizarea dosarelor celor ce sunt vinovaţi de crime în lagărele de exterminare comuniste, a celor vinovaţi de genocidul din Decembrie 89 sau de mineriadele din ’90. Deşi adevăraţii criminali se lăfăie în libertate, bucurându-se de cele mai înalte demnităţi în stat, instituţia amintită îşi justifică existenţa doar prin aducerea în instanţă a unor persoane neînsemnate pentru aparatul represiv comunist, multe dintre ele lucrând în contra-spionaj şi neavând nicio legătură cu cei ce au făcut poliţie politică.