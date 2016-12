CNVM solicită Grupului Rompetrol noi documente

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a solicitat, ieri, grupului Rompetrol, o copie a contractului de vânzare-cumpărare prin care KazMunaiGaz a preluat grupul, iar de la Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a cerut informaţii privind contractul de conversie a obligaţiunilor rafinăriei Petromidia. „Am cerut o copie a contractului de vânzare-cumpărare dintre Rompetrol şi KazMunaiGaz, care trebuie să fie prezentată la CNVM până la 5 ianuarie. În plus, am mai solicitat Ministerului de Finanţe clarificări cu privire la contractul de conversie a obligaţiunilor emise de Rompetrol Rafinare către statul român şi care ajung anul viitor la scadenţă”, a declarat Bogdan Chetreanu, comisar CNVM. El a precizat că plicul care conţine preţurile din ofertele de preluare la Rompetrol Rafinare (RRC), operatorul rafinăriei Petromidia, şi Rompetrol Well Services (PTR) nu au fost deschise. „Încă nu ştim când vom lua o decizie cu privire la ofertele de preluare, dar sigur va fi după 5 ianuarie”, a mai spus Chetreanu. Grupul Rompetrol a depus la Comisie raportul de evaluare al Rompetrol Rafinare după ce, anterior, instituţia a amendat cu 5.000 de euro grupul pentru că nu a respectat termenul de depunere a documentaţiei. Comisia a limitat, în plus, dreptul la vot al grupului la 33% până la finalizarea ofertei de preluare la Rompetrol Rafinare. The Rompetrol Group a înaintat, la finele lunii noiembrie, raportul de evaluare pentru Rompetrol Well Services (PTR). Membrii CNVM au decis atunci să analizeze ofertele de preluare concomitent, atât la Rompetrol Rafinare, cât şi la Rompetrol Well Services. Potrivit unei decizii a CNVM emisă la sfârşitul lunii octombrie, rapoartele de evaluare din ofertele publice de preluare trebuie să fie prezentate public împreună cu actele prin care a fost aprobată oferta.