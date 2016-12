Coacem cozonaci și pentru străini

Indiferent că sunt cu nucă, cremă de nuci, cacao, stafide sau ciocolată, ei sunt vedetele Sărbătorilor și în acest an. Este vorba de cozonaci, care au început să se vândă mai ceva ca pâinea caldă. Și pentru că nu este an în care să lipsească de la vreo masă festivă de Crăciun, multe gospodine din Constanța au făcut comenzile pentru cozonaci, mai ales că este mult mai convenabil să îi cumpere gata făcuţi, spun ele. ”Am făcut comandă de mai mulți cozonaci, unul cu mac, unul cu rahat, altul cu nucă. Este mult mai rentabil, pentru că pierdeam mult timp în bucătărie cu coacerea lor. Am văzut că și cei cumpărați pot fi la fel de gustoși ca și cei făcuți în casă”, a spus Maria, din Năvodari. Și nu sunt numai delicioși, ci sunt și fabricaţi după reţete tradiţionale, fără E-uri și conservanţi, se laudă producătorii. Compania de panificaţie reprezentativă pentru Constanţa, Dobrogea Grup, a pregătit pentru Sărbătorile din acest an peste 130.000 de cozonaci care se vor vinde pe piața internă. ”Trendul pentru cozonaci este crescător de la an la an, deoarece acest produs este apreciat de constănțeni. Dobrogea Grup s-a pregătit și în acest an pentru Sărbătorile de Iarnă cu o gamă variată de cozonaci, răspunzând afirmativ cererii din ce în ce mai mari a consumatorilor pentru produse tradiţionale”, a declarat marketing manager la Dobrogea Grup, Cornelia Sârbu. Sortimentele sunt diverse, iar noutatea în acest sezon sunt cozonacii cu multă umplutură, în care cacaua, nuca și stafidele se regăsesc în proporție de nici mai mult, nici mai puțin de 40%, și care vin la un gramaj de 1,5 kilograme. Nu lipsesc nici cozonacii giganţi, care cresc până... nu se mai opresc. Dintr-un cozonac de 2,5 kilograme gospodinele pot alege să cumpere cantitatea dorită.

COZONACUL ROMÂNESC TRECE GRANIȚA Mașini întregi de cozonaci vor merge și către export, în țările unde sunt comunități mari de români. De la Constanța, peste 35.000 de cozonaci tradiționali românești vor ajunge în Italia, Spania, Grecia și Germania, dar și în alte țări unde locuiesc români.