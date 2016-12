“Coadă” la testările pentru hepatitele B şi C, dar şi HIV

Testările pentru hepatitele B şi C, dar şi HIV, efectuate în centrele Fundaţiei „Baylor” Marea Neagră, din Constanţa şi Tulcea, au avut succes, solicitările fiind în număr mare, spun reprezentanţii fundaţiei. „Constănţenii trebuie să aştepte un test chiar şi trei săptămâni”, spune coordonatorul de proiecte al „Baylor”, Nicoleta Iacob. Până în prezent, peste 15.000 de persoane au fost consiliate şi testate pentru hepatitele B şi C şi infecţia cu HIV, în cei trei ani de funcţionare. „Numai în ultimul an au apelat la cele trei centre, din Constanţa şi Tulcea, 5500 de persoane”, a mai adăugat Nicoleta Iacob.

MESAJ DE PE PATUL DE SPITAL. Pentru continuarea activităţii de testare gratuită şi consiliere, fundaţia a iniţiat o Campanie denumită „Ajută 5 oameni fără niciun efort!”, ambasador al campaniei fiind ales Mihai Trăistariu, el acceptând propunerea reprezentanţilor fundaţiei fără să stea prea mult pe gânduri. Vedeta n-a reuşit însă să ajungă la lansare, el fiind spitalizat după o lipotimie, într-unul din spitalele din Capitală. Şi-a trimis mesajul de pe patul de spital, îndemnându-i pe toţi cei preocupaţi de starea de sănătate a populaţiei să doneze cei 2% fundaţiei. „Scopul campaniei este de a strânge fonduri pentru achiziţionarea de teste rapide. Prevederea de redirecţionare a două procente din impozitul pe venit este o modalitate simplă, prin care cei care au avut venit în anul anterior pot da o şansă la viaţă, poate chiar celor dragi, printr-un diagnostic şi tratament acordate la timp”, a mai spus coordonatorul de proiecte.