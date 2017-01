Coadă la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi

Sute de tineri, dar şi persoane trecute de prima tinereţe au făcut coadă, vineri, în faţa Campusului Universităţii „Ovidius” Constanţa, unde Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) a organizat o nouă ediţie a Bursei Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi. Şi persoane în vârstă, şi tineri absolvenţi, toţi au sperat să-şi găsească un loc de muncă, însă oferta nu a fost pe măsura aşteptărilor participanţilor pentru că, dintre cele 540 de locuri de muncă anunţate ca fiind disponibile de 59 de agenţi economici, doar 82 au fost destinate celor cu studii superioare. De exemplu,o tânără absolventă a Universităţii „Ovidius” Constanţa, Anca Ivan, este în căutatea unui loc de muncă încă de anul trecut. „Eu sunt inginer chimist, am terminat Facultatea de Petrochimie în 2010, iar anul trecut am urmat şi un master ca să mă perfecţionez. Am sperat că aşa îmi voi găsi mai uşor de muncă, dar nu a fost aşa. Am venit la fiecare târg şi degeaba. Mă gândesc să urmez şi cursurile unei şcoli postliceale în domeniul farmaceutic. Sper să am mai mult noroc”, a spus tânăra absolventă. Din păcate, ca ea sunt mulţi alţi tineri care ajung să-şi schimbe meseria pentru că nu-şi găsesc un job pe baza specializărilor deţinute. Alţii se satură să-şi tot caute de muncă şi aleg să plece în afară şi să facă orice se cere.

VÂNZĂTORII ŞI AGENŢII DE PAZĂ, FOARTE CĂUTAŢI Totuşi, vestea bună este că, potrivit conducerii AJOFM Constanţa, dintre cele 800 de persoane care au participat la bursă, 246 au fost selectate pentru angajare, dintre care 32 au fost încadrate pe loc. Cele mai multe angajări s-au făcut pentru agenţii de securitate şi pază (5) şi lucrătorii comerciali (5), dar şi pentru alte funcţii, precum inginer marketing, consilier financiar în asigurări, inspector asigurare, casier, operator introducere şi validare date. Directorul AJOFM Constanţa, Carmen Răducu, a declarat că în acest an, pentru prima dată de când se organizează bursa, toate cele trei şantiere din judeţul Constanţa au venit cu oferte. „Activităţile din domeniul portuar sunt cele mai solicitate. Ele sunt urmate de domeniul construcţiilor, domeniul prelucrării mobilei, domeniul comerţului, asigurărilor şi alte activităţi. Faţă de anul trecut, oferta s-a dublat. Sper ca în momentul de preselecţie să fie angajaţi un număr cât mai mare de tineri care sunt dornici să muncească”, a declarat directorul AJOFM. De exemplu, Daewoo Heavy Industries Mangalia a oferit tinerilor, şi nu numai, 15 locuri de muncă, din care zece de lăcătuş mecanic, unul de rectificator universal (reparaţii nave - n.r.) şi patru de inginer nave. „Colaborarea cu AJOFM este permanentă şi, în momentul în care apare un loc de muncă, apelăm la ei. Noi avem parteneriate cu universităţi, iar studenţii fac practică în şantier. Salariile diferă în funcţie de experienţă şi de calificare”, a declarat Cristina Saragian, referent în Resurse Umane din cadrul companiei Daewoo Heavy Industries Mangalia. Totodată, ca şi în ediţiile precente, la bursă au participat şi deţinuţi de la Penitenciarul Poarta Albă, precum şi tineri aflaţi în centrele de plasament din Constanţa.

Casetă

482 de persoane încadrate pe loc

La nivel naţional, aproape 11.000 de persoane au participat la Bursa Locurilor de Muncă organizată în toate judeţele ţării. Rezultatul a fost că pe cele peste 23.000 de posturi disponibile, anunţate de 2.179 de agenţi economici, 482 de persoane au fost încadrate pe loc.