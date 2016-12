Coadă la închiriat biciclete I'Velo

Zilele libere și călduroase i-au scos pe constănțeni din casă și mulți dintre ei au fost dornici să facă mișcare în aer liber. Așa că și-au scos bicicletele sau rolele și s-au plimbat. Și centrul de închirieri biciclete I'Velo din Constanța a fost aglomerat încă de la primele raze de soare, așa că, de vineri (10 aprilie), constănțenii au stat la coadă pentru a putea folosi o bicicletă, plătind 4 lei pe oră sau 15 lei pentru 24 de ore. În doar patru zile, de vineri și până luni - a doua zi de Paște -, 840 de biciclete au fost închiriate de constănțeni contra cost și alte 280 au fost folosite în regim gratuit, de copii sub 16 ani sau de pensionari. ”În weekend, lumea a stat la coadă pentru a reuși să închirieze o bicicletă, pentru că cererea a fost mult mai mare decât aparatele disponibile. Din această cauză, intenționăm să suplimentăm parcul de biciclete, însă nu am stabilit când și câte aparate vom aduce”, a spus, pentru ”Telegraf”, coordonatorul centrului I'Velo din Constanța, Dragoș Năstase. Condițiile de închiriere sunt aceleași ca și în anii trecuți: copiii până în 16 ani și pensionarii pot închiria o bicicletă gratuit, în baza cărții de identitate, respectiv a buletinului și a cuponului de pensie. Este al șaselea an în care programul I'Velo funcționează la Constanța, iar în prezent beneficiază de un parc de 100 de biciclete, toate funcționale și fără probleme tehnice. ”Am deschis centrul de pe 21 martie și vom funcționa până la sfârșitul lunii octombrie. În această lună, programul centrului este următorul: de luni până vineri între 11.00 și 20.00, iar sâmbătă și duminică, între 10.00 și 20.00. Ultima bicicletă va putea fi închiriată până la ora 19.00”, a spus Năstase.