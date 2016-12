Coafeză escroacă, prinsă după patru ani de căutări

Cariera de escroacă a unei femei a debutat la Constanţa, în 2005, şi a luat sfârşit, săptămâna trecută, după ce a fost reţinută într-un salon de coafură din Cluj. Constănţeanca Claudia Mioara Tăut, de 41 ani, a fost acuzată de numeroase persoane că le-a înşelat cu zeci de mii de euro, bani ceruţi de femeie sub diferite pretexte. În octombrie 2006, când a fugit din Constanţa, clienţii şi angajatele unui salon de coafură au depus plângeri la poliţie, reclamând că au fost victimele unei înşelăciuni. Angajatele salonului de coafură declarau, la aceea dată, că Tăut a reuşit să le câştige încrederea. Pentru că femeia obişnuia să mai împrumute de la ei diverse sume de bani, cuprinse între 1.000 şi 3.000 de euro, pe care le-a înapoiat de fiecare dată, angajatele salonului nu s-au alarmat când, în vara lui 2006, ea le-a cerut din nou ajutorul, susţinând că intenţionează să-şi deschidă un nou salon de coafură şi nu are banii necesari demarării acestei afaceri. „M-a determinat să fac împrumuturi pe numele meu, de la mai multe bănci din Constanţa. Ea aranja totul, vorbea cu directorii, cu ofiţerii de credite, iar eu doar mergeam şi semnam. M-a rugat să fac acest lucru promiţând că din banii obţinuţi vom cumpăra un spaţiu unde să deschidem un coafor. Ce nu am ştiut eu însă era că în acelaşi timp făcuse aranjamente asemănătoare şi cu restul colegelor\", a spus Mihaela Bordianu, una dintre păgubite. Potrivit anchetatorilor, Claudia Tăut folosea de fiecare dată altă poveste pentru a-şi convinge victimele, în funcţie de cât de mare era împrumutul solicitat. Unora le spunea că îşi va deschide un salon de coafură, altora că are nevoie de bani pentru a-şi ajuta fratele, ba chiar susţinea că vrea să cumpere apartamentul în care se află salonul în care lucrau. Soţii Lucian şi Daniela Moldoveanu au fost cei mai păgubiţi, aceştia împrumutând-o pe coafeză cu 50.000 de euro. După ce s-a văzut cu 96.000 de euro în buzunar, Claudia Mioara Tăut a plecat la Baia Mare, motivând că mama ei a suferit un preinfarct. De atunci, femeia nu a mai fost de găsit. În încercarea de a da de urmă coafezei acuzate de escrocherie, colegele acesteia au luat legătura cu familia acesteia. Pe lângă faptul că rudele Claudiei Tăut nu mai auziseră de ea de foarte mult timp, păgubiţii au aflat că femeia mai comisese astfel de înşelăciuni, fiind şi condamnată la trei ani şi jumătate de închisoare, pedeapsă pe care o ispăşise deja.

• ESCROCHERII ÎN BAIA MARE, BUCUREŞTI ŞI CLUJ • În 2009, poliţiştii din IPJ Maramureş au început urmărirea penală a Claudiei Mioara Tăut pentru că, din 2007 până în 2008, a înşelat mai multe persoane care veneau la salonul de coafură din Baia Mare, unde se angajase după fuga din Constanţa. Oamenii legii au stabilit că femeia a reuşit să facă rost de 50.000 de euro de la persoanele păcălite, apoi a dispărut fără urmă. De acolo a plecat la Bucureşti, unde a lucrat o perioada la postul de televiziune Antena 1, ca şi coafeză, dar când i s-a cerut cazierul judiciar, a demisionat şi s-a angajat la salonul de coafură „Why Not”, tot din Bucureşti, unde a lucrat până în iunie anul acesta. Aceeaşi tactică a folosit-o şi la locul de muncă din Cluj Napoca, care a fost următoarea oprire după fuga din Bucureşti. Aventura Claudiei Mioara Tăut a durat până pe 31 august, când a fost prinsă de poliţiştii maramureşeni şi cei clujeni. Individa se afla într-un salon de coafură din Cluj, purta o perucă blondă pentru a nu fi recunoscută şi pretindea că se numeşte Claudia Pop. Audiată de poliţişti, femeia nu a recunoscut acuzaţia de înşelăciune, spunând că „a fost prinsă într-un lanţ al datoriilor”. „Am luat bani cu împrumut de la persoane cu care aproape că mă împrietenisem şi cu care mă înţelesesem să achiziţionez extensii de păr pe care eu să le comercializez şi ulterior să le dau banii înapoi. Eu practic am ajuns în situaţia de a lua de la alte persoane bani pentru a putea achita datoriile. Am ajuns să nu pot restitui toţi banii pentru că preţul la care reuşeam să vând produsele era uneori mai scăzut”, s-a justificat femeia în faţa anchetatorilor. Claudia Mioara Tăut a fost arestată de instanţa din Cluj pentru 29 de zile sub acuzaţia de înşelăciune.