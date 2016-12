Coaja portocalelor, ideală pentru bronşita cronică

Pe lângă tratamentele obişnuite recomandate de către medic, multe fructe şi legume vin în completarea acestora. Master european în Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, totodată şi şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Loti Popescu, spune că portocalele conţin vitamina C în cantitate suficientă pentru a interveni în creşterea imunităţii, dar şi în prevenirea infecţiilor. De asemenea, coaja portocalelor conţine hesperidină şi limonen, folosite în tratamentul pentru bronşita cronică. Portocalele îmbunătăţesc circulaţia sangvină şi menţin tensiunea arterială în limite normale. Betacarotenul şi bioflavonoizii întăresc pereţii capilarelor mici. Un pahar cu suc de portocale asigură: vitamină C, tiamină, vitamină B6, magneziu, fosfor, vitamină A, riboflavină, acid nicotinic, calciu şi fier, proteine (sub 2%). Băut la masă, creşte absorbţia fierului.