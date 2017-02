Coaliția de guvernare a decis retragerea OUG pe Justiție

Coaliția de guvernare a luat decizia de a retrage OUG de modificare a Codurilor penale, a anunțat sâmbătă președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu.

"Am luat această decizie — să retragem ordonanța, să o abrogăm, că nu are niciun fel de dedicație pentru cineva și ca oamenii să înțeleagă în final că nu acesta a fost scopul nostru de a ne apăra cumva de justiție. (...) Nu e vorba de a ceda în fața unui adversar, ci de a avea înțelepciunea de a ne gândi la interesul țării, la interesul major al României. Și tocmai pentru că această ordonanță nu are niciun fel de ascunzișuri, niciun fel de dedicație specială, de ce sa nu arătăm că putem să o retragem pentru că nu avem nici un fel de interes personal", a anunțat Tăriceanu, la Romania TV.