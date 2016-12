Coaliţia de guvernare, dinamitată de Monica Macovei

“NIMICUL”, MOTIV DE CEARTĂ Aşa-zisa Mişcare Populară a pedeliştilor a reuşit să zgâlţâie echilibrul şi aşa fragil din coaliţia de guvernare. Nimeni nu ştie cum ar trebui să arate, dar merită un premiu pentru “nimicul inexistent” care reuşeşte să facă partidele din coaliţia de guvernare să se certe. Europarlamentarul PDL Monica Macovei a declarat, sâmbătă, că din Mişcarea Populară nu trebuie să facă parte UNPR şi UDMR şi a apreciat că această mişcare “trebuie să existe acum sau mai târziu” şi “să înglobeze segmentele de dreapta, inclusiv civice”. Ea a explicat că motivul ar fi că UNPR este… un partid de stânga. Da, dar când au nevoie de voturile lor în Parlament nu mai contează de care parte sunt partenerii de coaliţie! Pe de altă parte, Macovei a apreciat că propunerea de a interzice foştilor procurori să fie numiţi în funcţii publice a fost făcută de UDMR, drept “plată” pentru că le-a criticat unele proiecte de lege, “ca să mă învăţ minte că sunt într-o coaliţie”. Referitor la observaţia că doar procurorii sunt lustrabili, Macovei a arătat că “dacă acesta este preţul ca să avem o lege a lustraţiei, foarte bine”, adăugând că “poate o să candidez la preşedinţia României în 2014, dacă nu o să pot să fiu ministru”. Un alt exemplu dat a fost cel al deputatului UDMR Mate Andras Levente, despre care a arătat că “a atacat la Curtea Constituţională constituţionalitatea ANI, pentru că este cercetat de Agenţie, întrucât şi-a angajat soţia la cabinetul parlamentar”.

MACOVEI ARE “FOBIA UDMR” În replică, vicepreşedintele politic al UDMR, Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a declarat, sâmbătă, că Monica Macovei are “fobia UDMR”, dezinformează grav opinia publică în privinţa amendamentelor parlamentarilor Uniunii la Codul Penal şi “ar trebui măcar\'\' să citească amendamentele, legea. “Vreau să o liniştesc pe doamna Macovei că nu avem intenţia de a intra în Mişcarea Populară. Ar fi corect, ca între colegi de Coaliţie, să întrebe totuşi pe cineva înainte de a declara asemenea lucruri - dacă avem intenţia să intrăm sau nu în această mişcare”, a spus el. Borbely consideră că Macovei se comportă în aceste declaraţii de parcă n-ar fi jurist: “Eu o invit să vină la şedinţa Coaliţiei ca vicepreşedinte al PDL, dacă are timpul necesar, şi atunci va primi informaţiile necesare atât de la noi, cât şi de la colegii ei de la PDL”. În privinţa declaraţiei potrivit căreia incriminarea procurorilor în Legea lustraţiei a fost făcută de UDMR ca o plată pentru criticile pe care Macovei le-a adus formaţiunii politice, Borbely a comentat doar: “Înseamnă că ea are fobia UDMR”.