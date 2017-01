Coaliţia din Afganistan, acuzată de moartea a 90 de civili

Peste 90 de civili afgani au fost ucişi vineri, într-un bombardament al coaliţiei sub comandament american, în vestul Afganistanului, a anunţat, duminică, şeful comisiei de anchetă trimisă de preşedintele Hamid Karzai. “Ne-am deplasat la faţa locului şi am constatat bombardamente foarte intense, multe case au fost distruse şi peste 90 de civili, majoritatea femei şi copii, au fost ucişi”, a declarat Nematullah Shahrani, ministrul pentru Afaceri Religioase şi preşedintele comisiei de anchetă. “Mă voi întîlni astăzi cu soldaţii americani. Ei afirmă că în regiune se aflau talibani, dar trebuie să dovedească acest lucru. Pînă în prezent, motivul pentru care coaliţia a bombardat această zonă nu este clar”, a adăugat el. Preşedintele Karzai a ordonat plata a cîte 2.000 de dolari pentru familiile victimelor, iar banii le-au fost înmînaţi duminică. “Nu există nicio coordonare între trupele afgane şi internaţionale, în pofida cererilor repetate ale preşedintelui. Asemenea bombardamente îndepărtează populaţia de Guvern”, a mai spus oficialul afgan. Coaliţia sub comandament american a deschis o anchetă, după ce afirmase vineri că 30 de insurgenţi au fost ucişi într-o confruntare cu forţele de securitate afgane şi internaţionale şi în raiduri aeriene în districtul Shindand.

Pe de altă parte, ieri, un elicopter închiriat de NATO s-a prăbuşit în provincia Kunar din estul Afganistanului, în apropierea graniţei cu Pakistanul, iar accidentul s-a soldat cu victime, a declarat un purtător de cuvînt al Alianţei. Elicopterul civil s-a prăbuşit la scurt timp după decolarea de pe o bază militară din provincie, a precizat purtătorul de cuvînt, care a exclus o acţiune ostilă. El nu a putut oferi detalii despre tipul elicopterului, numărul persoanelor aflate la bord sau identitatea victimelor. Kunar face parte din bastioanele talibanilor care luptă împotriva Guvernului afgan şi a trupelor străine. NATO a anunţat într-un comunicat că elicopterul este de tip Mi-8, contractat de Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate (ISAF) a Alianţei. Aparatul de zbor a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgenţă la scurt timp după decolarea de la o bază ISAF, a adăugat comunicatul, fără a menţiona ce anume a cauzat problema. “O persoană aflată la bordul elicopterului a murit şi trei au fost rănite în acest incident”, a adăugat comunicatul, fără a oferi detalii despre naţionalitatea victimelor. Un purtător de cuvînt al talibanilor a declarat că ei au doborît elicopterul.