Coaliţia lui “tata mare”

Deunăzi, Mihai Bobe, unul dintre zecile de excluşi din PD-L Constanţa, a confirmat faptul că în acest partid apele continuă să fie tulburate de Elena Udrea, chiar dacă nu mai iese cu pieptul în faţă la înaintare. Deşi nu vrea să recunoască, pentru că este un moment stînjenitor în cariera sa politică, doamna Udrea nu mai este blondă, ci pămîntie… Rar i s-a întîmplat să fie trasă de mînă pe sub masă şi criticată, chiar dacă voalat şi cu o anumită reţinere, de Theodor Stolojan, fostul său coleg din PNL! Acum, să fim sinceri, la poziţia pe care o are la Cotroceni, poziţie după care domnul Boc tînjeşte şi noaptea, nu se cade să iei castane de la Stolo! În aceste condiţii, cu orgoliul rănit, Elena Udrea are tot interesul să încerce să se reabiliteze cumva în faţa lui Traian Băsescu, care, la rîndul său, s-a fript prea mult cu Blaga, Popescu şi domnul care a pierdut alegerile la Iaşi. Revanşa doamnei de la Cotroceni constă în refacerea celulei băsciene în PD-L Constanţa, chestiune pe care noi am mai comentat-o la această rubrică. În acest context, nu mă miră avîntul revoluţionar care îl animă pe deputatul Laurenţiu Mironescu. Practic, domnia sa se află de mai multă vreme în barca în care a nimerit Elena Udrea şi are şi dumnealui tot interesul să se reabiliteze în faţa lui “tata mare” de la Cotroceni. Gafele pe care le-a făcut în cîteva situaţii cheie au avut darul de a-l scoate din sărite pe preşedinte. În patru ani de mandat, Laurenţiu Mironescu nu a convins ca parlamentar, poziţie pe care i-o datorează în totalitate lui Traian Băsescu, care l-a sacrificat cu pixul pe Tănase Barde. Acum, după ce l-am cunoscut bine, prin via Bosînceanu, nu mă mai miră faptul că a acceptat fără să clipească să-i ia locul amicului său, fostul ţărănist Barde, mazilit pentru ieşirile publice pe tema dispariţiei flotei. Mă rog, fiind vorba de putere, ştim cu toţii că politicienii sînt lipsiţi de scrupule. În definitiv, de ce s-ar fi abătut de la această regulă tocmai Laurenţiu Mironescu? Revenind la situaţia la zi din PD-L Constanţa, nu mă îndoiesc că domnul deputat şi-a băgat coada în privinţa numirii noului preşedinte interimar al organizaţiei judeţene. Nu mi-am imaginat nicio clipă că o organizaţie cum este PD-L Constanţa poate ajunge pe mîna unor “venetici” fără trecere la Cotroceni şi care nu sînt acceptaţi de filtrul Elenei Udrea, care cunoaşte foarte bine capriciile preşedintelui în această privinţă. Era şi păcat ca domnul Mironescu să nu pună în practică, să nu exploateze, cum ar zice domnul Boc, nepreţuita experienţă acumulată în bătăliile cu Stelian Duţu, pe care, totuşi, nu l-a învins niciodată. Ca şi în alte dăţi, Laurenţiu Mironescu nu este capabil să ducă o bătălie pe propriile sale picioare. Cînd se războia cu Duţu, încercînd să-i ia locul în fruntea partidului, se rezema pe umerii unor indivizi mult mai puternici decît el, Moisoiu, Moinescu, Marinescu, Manole etc. Erau stîlpii de bază ai nucleului botezat de mine ca fiind “gruparea M”. Mironescu se ascundea după fiecare şi arunca cu pietre. După aceea, şi-a trădat tovarăşii de luptă. S-a dezis de Dănuţ Moisoiu, după cum am mai comentat. Acum, într-un moment de răscruce politică, se agaţă de fusta Elenei Udrea, încercînd să-l propulseze în fruntea partidului pe Mircea Banias. Într-un fel, Banias reprezintă scăunelul pe care Mironescu speră să se urce pentru a scoate capul din anonimatul în care s-a complăcut în ultima vreme. Domnia sa mizează pe faptul că Mircea Banias se bucură de o oarecare simpatie şi susţinere din partea preşedintelui Băsescu. Altfel, nu cred că ar fi ocupat funcţia de director general al Administraţiei Porturilor Maritime, de unde a fost debarcat în momentul în care pedeliştii au fost scoşi de la guvernare. Cu Mircea Banias în frunte, se încearcă refacerea celulei băsciene în PD-L Constanţa. Pentru Mironescu, chiar şi pentru Elena Udrea, fostul director portuar reprezintă colacul de salvare. Pentru moment, pentru că, în perspectiva alegerilor parlamentare, PD-L Constanţa a pierdut mult din fuleu. Desigur, rămîne de văzut care va fi în continuare reacţia răzvrătiţilor. În opinia mea, e greu de crezut că nucleul Băsescu, reprezentat de Banias, va conlucra cu nucleul Duţu, moştenit de Constantin Chirilă, şi că, în felul acesta, se va ajunge la unitatea de monolit invocată deseori de Emil Boc! Credeţi că Laurenţiu Mironescu se va abţine să nu-şi bage nasul în treburile de partid ale domnului Mircea Banias? Dumnealui se crede şi acum cel mai competent director portuar din toate timpurile şi cel mai bun lider politic! Nu ştiu dacă “ tata mare” este de aceeaşi părere…