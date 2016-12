Coaliţia trage obloanele

Merită să revin la tema editorialului de ieri. Răbufnirile de orgoliu ale unor consilieri din coaliţia îndreptată împotriva primarului Mangaliei ar putea fi începutul declinului acestui nucleu de răzvrătiţi. E posibil ca, în timp, după eşecurile înregistrate în tentativa de a-l debarca pe Tusac, credibilitatea deputatului Iorguş să fi scăzut în sondaje. Îmi amintesc că, la începutul cruciadei, era extrem de virulent şi de ameninţător. Practic, la un moment dat, Claudiu Tusac avea zilele numărate în fruntea Primăriei. Era ca şi făcut, cum se spune. Toată Mangalia se ploconea la picioarele necruţătorului Iorguş! Mamă, mamă, ce-o să-i facă! Pe urmă, a început circul din Consiliul Local. Votezi ca noi sau te schimbăm? Sigur, domnului deputat i s-a potrivit de minune rolul traversei puse de-a curmezişul drumului. Într-un fel, în astfel de ipostaze, îl avantajează şi statura. În plin fuleu, a încercat să-şi înfigă colţii de vechi pădurar, nicio aluzie la Comorova, în jugulara primarului, procedeu tehnic care nu a avut efectul scontat. Tusac nu s-a pierdut cu firea şi a dizolvat Consiliul Local. Mişcarea primarului a fost contabilizată ca eşec în dreptul domnului deputat. La început, consilierii nu au realizat grozăvia situaţiei create. După un timp, perioadă în care oraşul s-a afundat tot mai mult în criză, au început să se audă primele reproşuri la adresa lui Iorguş. Era clar că, de această dată, tactica domniei sale era sortită din start eşecului. Acum, mult mai grav, i se impută că nu este în stare să-şi disciplinizeze oamenii din propriul său partid. Ca atare, coaliţia îndreptată împotriva lui Tusac funcţionează în două pistoane. În starea de depanare în care se află coaliţia lui peşte, urcată pe cric, e suficient ca Ion Mincă să tragă obloanele şi s-a dus cu opoziţia locală! Paradoxal, ca şi în alte cîteva dăţi, mingea se află în terenul liderului Partidului Conservator. Dacă trece de la ameninţări verbale la fapte, în sensul că părăseşte coaliţia amintită, Zanfir Iorguş are toate şansele să rămînă în afara jocurilor politice. Chiar dacă se mai bazează pe cîţiva oameni de încredere, este evident că nu mai are forţa de altădată în PD-L Mangalia şi că nu mai poate decide totul cu un simplu telefon. Si la Mangalia, ca şi în organizaţia judeţeană Constanţa a PD-L, numărul nemulţumiţilor este în continuă creştere. Poate că doamna Laura Condur nu-i reproşează încă domnului deputat că nu şi-a ţinut promisiunile în privinţa domniei sale. După cum se ştie, doamna Condur, care este şi consilier local, a ratat numirea în funcţia de director al Sanatoriului Balnear Mangalia. Pe chestia asta, s-ar putea ca, într-o zi, să nu mai voteze în funcţie de starea sufletească a lui Iorguş! La Mangalia, disputele pe diverse teme dintre naşi şi fini sînt la modă. Am identificat şi alţi pedelişti care refuză, precum Negrea şi Moldovan, să-l mai urmeze orbeşte pe domnul deputat, ceea ce ar trebui să-l pună serios pe gînduri. Mai ales că, în această perioadă, PD-L, partidul care l-a “înfiat” pe Zanfir Iorguş, se află într-o pasă extrem de neagră. Scandalurile care se ţin lanţ, cu doamnele Ridzi şi Elena Udrea pe post de protagoniste principale, vor face multe victime colaterale. Dacă îşi pierde puterea şi influenţa în teritoriu, deputatul Iorguş ar putea avea zilele numărate în partid. În perspectiva alegerilor prezidenţiale, putem asista la mişcări bruşte şi nesemnalizate generate de Traian Băsescu, un preşedinte extrem de nervos şi de instabil. Anul trecut, pe vremea asta, spuneam că Băsescu o să aibă nevoie de “carne de tun” în campania electorală. Dacă pe Ridzi a executat-o în silă, s-ar putea să nu aibă milă în cazul altor semeni din PD-L. Repet ceea ce am mai scris deunăzi - Iorguş nu este Ridzi şi nici măcar nu seamănă cu Elena Udrea! Cînd încep unii să nu te mai recunoască în postura de lider de partid, cum s-a întîmplat cu cei doi consilieri, e semn rău!