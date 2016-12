Coalizarea dreptei - varianta Ungureanu, o himeră?

PROPUNERI ŞI TENTAŢII Dezorientată precum o busolă stricată, dreapta închipuită a politicii româneşti, unde includem, printre altele, PDL şi FC, doreşte regruparea forţelor într-o singură structură, care să devină un adversar serios pentru USL. Propunerea hazardată a venit din partea preşedintelui Forţei Civice, Mihai-Răzvan Ungureanu, care a afirmat că dreapta românească este fragmentată, iar pentru a avea şanse trebuie să stabilească liste comune la alegerile europarlamentare, un candidat unic la prezidenţiale şi să formeze un partid până în 2016. Însă ideea lui Ungureanu pare să nu fie îmbrăţişată de toată lumea, cel puţin pentru început. În această idee, preşedintele PDL, Vasile Blaga, a declarat, ieri, întrebat despre propunerea lui Ungureanu, că democrat liberalii „nu vor să fie aroganţi”, dar vor să vadă fiecare formaţiune politică (de dreapta-n.r.) ce prezintă la europarlamentare”. „PDL a spus, nu o dată, că va face alianţă cu formaţiuni politice care împărtăşesc valori de dreapta la momentul oportun. Noi avem o analiză foarte serioasă care a ieşit din teren azi-noapte (duminică spre luni, n.r.), care ne arată că PDL este la 18%. E un punct de pornire important”, a precizat Vasile Blaga. El a arătat că „discuţia este deschisă” în condiţiile pe care le-a anunţat, menţionând că PDL va discuta despre alianţe „la momentul oportun”.

NU, LUI UNGUREANU Nu aceeaşi deschidere faţă de propunerea lui Ungureanu o are prim-vicepreşedintele PDL Liviu Negoiţă, care spune că PDL va avea propriul candidat la Preşedinţie. În plus, Negoiţă arată că în dezbaterea internă se pot înscrie şi personalităţi care nu fac parte din PDL şi care sunt neangajate politic, excluzându-l însă pe Mihai-Răzvan Ungureanu, despre care a afirmat că este angajat politic şi are un partid. În ceea ce priveşte eventuala fuziune cu Forţa Civică condusă de Mihai-Răzvan Ungureanu, Negoiţă a spus: „Cine doreşte să vină către PDL, prin fuziune, putem discuta.”