COBADIN - Centrală de miliarde, nefuncţională din lipsă de fochist

Cu fiecare zi care trece, toamna îşi intră în drepturi şi, din ce în ce mai mult, vremea rece pune stăpînire pe ţara noastră, iar administraţiile locale trebuie să pregătească unităţile de învăţămînt pentru a preîntîmpina venirea frigului. Primăria Cobadin are deja de două luni pregătit combustibilul solid pentru a alimenta şcolile din toată comuna, însă, în ciuda faptului că centrala termică de la Grupul Şcolar Cobadin este pregătită să funcţioneze, şcoala n-are încă un fochist care să asigure corecta funcţionare a sistemului. Primarul comunei, Cristian Telehoi, susţine că, în ciuda faptului că a făcut mai multe demersuri la Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ), nici pînă în prezent nu a fost aprobat un astfel de post în şcoală. „Deşi avem o centrală termică ce ne-a costat miliarde, nu o putem pune în funcţiune pentru că postul de fochist nu a fost aprobat de ISJ. Avem persoane competente să ocupe acest post, dar pînă acum nu am primit niciun răspuns. De o lună facem facem adrese către ISJ, directorul Grupului Şcolar din Cobadin s-a deplasat pentru a discuta cu reprezentanţii instituţiei dar, de fiecare dată, a primit promisiunea că situaţia se va rezolva. Deja vremea se răceşte şi nu ştiu cum vom proceda pentru a asigura încăzirea în şcoală, unde mai bine de 60% din cei 2.000 de elevi din întreaga comună îşi urmează cursurile”, a declarat Telehoi, adăugînd că, în urmă cu două zile, s-au purtat ultimele discuţii cu inspectorii ISJ şi atunci au primit o nouă promisiune. Administraţia locală a cheltuit aprox. 100 de mii de lei pentru a cumpăra combustibilul de care are nevoie la şcoli şi la biserici cît şi pentru a completa materialul rămas de anul trecut la Primărie. Inspectorul general al ISJ, Elena Buhaev, a declarat că mai multe unităţi şcolare, prin administraţiile locale, printre care şi Cobadin, au întocmit solicitări către Inspectorat pentru a le fi asigurat un post de foschist. „În momentul de faţă se lucrează la inventarierea solicitărilor primite”, a susţinut Buhaev, asigurînd că vor fi rezolvate toate adresele. Însă, problema rămîne cînd vor fi soluţionate cererile, pentru că deja s-au anunţat temperaturi scăzute. Telehoi se gîndeşte că va întîmpina aceeaşi situaţie şi după ce va termina lucrările de reabilitare şi montare a centralelor termice de la şcoala şi grădiniţa din Negreşti şi de la grădiniţa din localitatea Conacu, însă speră ca ISJ să intervină pentru ca elevii să aibă aibă căldură cît mai repede.