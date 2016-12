Coboară BNR dobînda cheie la 8,5%?

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) va decide, astăzi, reducerea ratei dobînzii de politică monetară cu 0,5 puncte procentuale, la 8,5% pe an, şi menţinerea ratelor rezervelor minime obligatorii la lei şi valută, anticipează membrii Asociaţiei Analiştilor Financiari - Bancari din România (AAFBR). Reducerea dobînzii de politică monetară cu 0,5 puncte este preconizată de 63% din participanţii la un sondaj intern al membrilor AAFBR. Totuşi, 21% dintre respondenţi cred că BNR va coborî dobînda de politică monetară la 8,75% pe an. O tăiere mai mare, pînă la 8,25%, este aşteptată de 11% dintre respondenţi, în timp ce 5% dintre analişti previzionează menţinerea dobînzii la 9% pe an. De asemenea, 89% din participanţii la sondaj au estimat menţinerea nivelului actual al rezervelor minime obligatorii, atît pentru pasivele în lei, cît şi pentru cele în valută. La cea mai recentă şedinţă de politică monetară, din luna iunie, Consiliul de Administraţie al BNR a decis să scadă cu 0,5 puncte procentuale rata dobînzii, de la 9,5%, la 9%, începînd cu 1 iulie, şi să reducă ratele rezervelor minime obligatorii cu 5 puncte pentru valută, la 35% din pasivele băncilor, şi cu 3 puncte pentru lei, la 15%. Scăderea ratelor rezervei minime obligatorii a intrat în vigoare începînd cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2009.