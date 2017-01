Coco Montoya va concerta în România

Chitaristul de blues Coco Montoya va concerta în capitală, în clubul „Hard Rock Café”, pe data de 2 septembrie. Henry „Coco” Montoya este fost membru al trupei „The Bluesbrakers”. Artistul şi-a început cariera muzicală la mijlocul anilor \'70, cînd a fost descoperit de Albert Collins, chitarist, poreclit şi „The Ice Man”. În 1980, John Mayall l-a auzit pe Montoya cîntînd la chitară, într-un bar din Los Angeles şi i-a propus să intre în formaţia „The Bluesbrakers”. Coco Montoya a făcut parte din trupă timp de zece ani, apoi a început o carieră solo.

Discografia sa numără şase albume de studio: „Gotta Mind To Travel” (1995), „Ya Think I\'d Know Better” (1996), „Just Let Go” (1997), „Suspicion” (2000), „Can\'t Look Back” (2002), „Dirty Deal” (2007).

Trupa „The Bluesbrakers” a fost înfiinţată de John Mayall, în 1963. Formaţia a cîntat, de-a lungul timpului, cu nume sonore din lumea blues-ului: Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, Harvey Manel, Walter Trout, Larry Taylor.