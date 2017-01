În casă, cocoşul, ca mascul desăvîrşit ce se crede el, nu-şi mai găseşte loc nici pe gardul improvizat în bucătărie. În lipsa nevestei, cocoşul se dă mare. Se înfoaie în pene şi pozează în şmecher fără pereche. Cînd iese în lume, pus, chipurile, la patru ace, se găinăţează peste tot. Chestie care ţine de cei şapte ani de acasă. Se laudă că nevasta lui, o biată găină, nu-i aşa?, nu-i suflă nici în ciorbă, motiv pentru care se frige des, dar el nu recunoaşte… Cocoşul musteşte de îngîmfare. În realitate, cînd se află în cuibarul conjugal, nu suflă în front. Stă spăşit, cu mîinile deasupra capului, pentru a-şi proteja creierul de loviturile de papuc, şi face ciocul mic. Sigur, cînd iese în peisaj, mestecînd gumă, nu-i stă nimeni în cale. Îi persiflează pe ceilalţi bărbaţi aflaţi sub papucul nevestei şi face pe viteazul grupa mare. Pînă apare consoarta pe aleea blocului, agitînd ameninţător reteveiul pe deasupra capului. “Costicăăăă, mama ta de beţivan incurabil, treci în casăăăă”. În astfel de situaţii, cocoşul se face mic cît un pui de curcă plouată. Se pune pe burtă şi se tîrăşte singur pînă la destinaţie. În funcţie de anotimp, se face şi ghem. Pînă intră în casă. Subit, se leapădă rapid de straiele viteazului fără pereche. E ca un gîndac. A doua zi, în faţa prietenilor de bodegă, încearcă să se explice. “Nu ştiu ce se întîmplă cu ea! În general, am o nevastă de treabă…” Cocoşul dă lecţii de viaţă tuturor bărbaţilor. Le explică el cum este cu stabilitatea coloanei vertebrale şi că bărbatul nu trebuie să ajungă niciodată glugă de coceni. Să nu ducă nici măcar gunoiul! Aiurea! A doua zi, cu noaptea în cap, e în fruntea cozilor la lapte, pîine şi detergenţi. Se bate pe o poziţie avansată la bătătoarele pentru covoare. Plimbă copilul prin parc. Suplimentar, ca orice cocoş care se respectă, face piaţa soacrei, ca să crape toţi prietenii lui de ciudă! În timpul liber, cînd scapă de sub papuc, vorbeşte cu dezgust despre treburile casnice. Îi critică vehement pe bărbaţii care şi-au legat destinul de cratiţă. Emite tot felul de teorii pe această temă. Sigur, petele de suc de roşii de pe cămaşă le pune pe seama unor accidente cu totul şi cu totul întîmplătoare. Într-o zi, în urma unei razii de rutină, asupra sa a fost găsită o carte de bucate, ediţie revizuită. În faţa consiliului format din toţi amicii săi, chemat să dea explicaţii pe banca din parc, a lăsat capul în jos. A recunoscut că citeşte literatură interzisă şi că a dat jocul de table pe marketuri. Mult mai grav, s-a aflat că este autorul unor reţete delicioase. Percheziţionat pînă la piele, a scos toate ustensilele de bucătărie pe care le avea asupra sa. Cel mai mare şi mai vehement luptător pentru drepturile bărbaţilor însuraţi şi năpăstuiţi s-a dovedit a fi un trădător. Cocoşul gătea pe furiş. Uneori, pentru a nu fi depistat, chiar noaptea tîrziu. De necrezut! El spunea că participă la diverse mitinguri de protest şi elaborează legi pentru eliberarea bărbaţilor de sub jugul casnic. În realitate, făcea zilnic mîncare ca o gospodină îndrăcită. Aşa se explică de ce cocoşul arată ca un meniu complet.