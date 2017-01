Cod de Bune Practici, soluţia civilizată în scandalul producătorilor şi procesatorilor cu retailerii

Scandalul dintre producătorii şi procesatorii din industria alimenară şi retaileri a ajuns într-un punct în care dialogul civilizat pare posibil. Cei trei factori implicaţi în scandal au decis în cadrul şedinţei de ieri, întocmirea şi transmiterea către Guvern a unui memorandum pentru înfiinţarea unui Cod de Bune Practici şi organizarea de întîlniri pe sectoare de activitate. „Concluziile întîlnirii au fost ca Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Ministerul Economiei şi Finaţelor şi Ministerul pentru IMM, Comerţ Turism şi Profesii Liberale să propună săptămîna viitoare, în cadrul şedinţei de Guvern, un memorandum pentru înfiinţarea unui Cod de Bune Practici şi organizarea de către MADR a unui calendar de întîlniri pentru discuţii în funcţie de sector: carne, lapte, zootehnie etc. Noi avem datoria să creăm acest cadru pentru ca ei să poată purta un dialog civilizat”, a declarat ieri Dacian Cioloş, ministrul Agriculturi, afirmînd că este optimist în privinţa rezolvării, în cîteva săptămîni, a problemei producătorilor, procesatorilor şi retailerilor. „Nu cred că după o discuţie de două, trei ore se poate rezolva problema, dar este important că am stat la aceeaşi masă şi că am dat startul la discuţii. Negocierile trebuie să se poarte în continuare între ei. Sper ca modul în care se va constitui preţul să fie mult mai transparent”, a mai spus Cioloş. Preşedintele Consiliului Concurenţei, Gheorghe Oprescu, a declarat că autoritatea de concurenţă are nevoie de probe pentru a acţiona în acest caz. “Nu putem da soluţii de azi pe mîine deoarece avem nevoie de probe”, a spus Oprescu. Reprezentanţii producătorilor din industria alimentară au declarat că o parte din reprezentanţii retailerilor au fost de acord cu propunerile lor. “Majoritatea retailerilor au avut o poziţie pasivă, iar o parte chiar au agreat propunerile noastre, însă au existat şi reprezentanţi ai retailerilor care ne-au jignit spunînd că produsele româneşti nu sînt de calitate şi că putem oricînd să ne retragem pentru că vor găsi înlocuitori”, a declarat preşedintele Romalimenta, Sorin Minea. Şi Dragoş Frumosu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Industria Alimentara (FSIA) povesteşte că reprezentanţii Selgros şi Auchan au avut o reacţie agresivă contrară propunerilor producătorilor. “A fost o reacţie vehementă de la Selgros şi Auchan care au venit în România să ne înveţe să facem comerţ afirmînd, printre altele, că produsele noastre sînt de proastă calitate”, a spus Frumosu. La întîlnirea de la MADR au participat reprezentanţi ai celor mai mari lanţuri de retail internaţionale prezente şi în România: Kaufland, Selgros, Metro, Real, Carrefour, Auchan şi Cora. Amintim că, în urmă cu două săptămîni, patronatele şi sindicatele din industria alimentară au propus elaborarea unui Cod de Bune Practici Comerciale în vederea eliminării abuzurilor de putere exercitate de supermarketurile din România asupra producătorilor naţionali prin impunerea unor condiţii contractuale excesive.