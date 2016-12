Cod galben de ceață în București și 11 județe, până miercuri la ora 2.00

Capitala şi judeţele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Alba şi Harghita se află, până miercuri la ora 2.00, sub cod galben de ceaţă, potrivit unei atenţionări nowcasting emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Atenţionarea vizează şi autostrăzile A1, A2 şi A3. Potrivit meteorologilor, în zonele aflate sub cod galben, vizibilitatea scade, local, sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. O atenţionare similară este valabilă în această seară, până la ora 23.00, în judeţele Dolj, Olt, Cluj, Bacău, Vrancea, Galați şi Vaslui.