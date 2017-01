Judeţele Constanţa şi Tulcea se află duminică, până la ora 20.00, sub cod galben de ceaţă, potrivit unei atenţionări de tip nowcasting emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Codul galben este valabil inclusiv pe A2 şi drumurile naţionale şi europene aferente. Potrivit ANM, în zonele aflate sub atenţionare, ceaţa scade vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.