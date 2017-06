Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis vineri serară o avertizare now casting tip cod galben de ceață densă valabilă între pentru județele Constanța și Tulcea, inclusiv pe litoralul Mării Negre. Potrivit meteorologilor, în intervalul cuprins între 28.04.2017 ora 19.30 - 29.04.2017 ora 2.00, ceața va determina scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m.