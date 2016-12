Cod galben de ceaţă în sud

Majoritatea judeţelelor din sudul ţării se află, joi dimineaţă, sub cod galben de ceaţă, potrivit unor atenţionări de tip nowcasting emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Codul galben vizează, până la ora 11.00, judeţele Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi, Argeş, Dâmboviţa, Olt, Dolj şi Gorj. O altă atenţionare de acelaşi fel este valabilă, până la ora 10.00, în Dobrogea. În zonele aflate sub cod galben, ceaţa scade vizibilitatea, local, sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.