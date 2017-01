Cod galben de ceaţă la Constanţa

Potrivit informaţiilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Constanţa a fost ieri, până azi noapte la ora 23.00, sub cod galben de ceaţă. Porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud - Agigea şi Midia au fost închise. În întreg judeţul Constanţa, dar şi pe Autostrada A2, vizibilitatea a fost redusă local la sub 200 metri şi izolat sub 50 metri, fenomen asociat cu depunerea de chiciură. Atenţionarea a fost valabilă şi pentru sudul şi vestul judeţului Tulcea. Vizibilitatea s-a menţinut scăzută pe tot parcursul nopţii, existând posibilitatea prelungirii codului galben. Din aceste cauze, poliţiştii îi sfătuiesc pe toţi şoferii să circule cu atenţie.