Cod galben de ceaţă prelungit în două judeţe şi extins în alte două

Administraţia Naţională de Meteorlogie a prelungit, sâmbătă, atenţionarea de cod galben de ceaţă pentru judeţele Maramureș şi Sălaj până la ora 12.00, extinzând-o şi în Cluj şi Satu Mare.

Judeţele Maramureș şi Sălaj sunt sub atenţionare cod galben de ceaţă până la ora 12.00, vizibilitatea fiind redusă, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. De asemenea, există posibilitatea depunerii de chiciură şi producerii de polei.

Iniţial, atenţionarea pentru judeţele Sălaj şi Maramureş era în vigoare până la ora 9.00.

Totodată, Administraţia Naţională de Meteorlogie a extins atenţionarea cod galben de ceaţă şi pentru judeţul Cluj şi zona de cmpie a judeţului Satu Mare.