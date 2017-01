Cod galben de ceaţă şi polei pentru mai multe judeţe, A1, A2 şi A3

Meteorologii au emis în această dimineaţă o atenţionare cod galben de ceaţă şi polei valabilă până la ora 12.00 în Capitală și mai multe judeţe din ţară. Ceața densă va afecta îndeosebi zona periferică a municipiului București şi local orașe din judeţele Brăila, Buzău, Ialomiţa, Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov inclusiv drumurile naționale și europene aferente. Se va semnala ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m. De asemenea, ceața va afecta și spații relativ extinse în județele Vaslui, Galați, Bacău, Vrancea și local în jud. Neamț, inclusiv drumurile europene și naționale aferente. Se va semanala de asemenea ceață, care determină scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Aeroportul Internațional „George Enescu” din judeţul Bacău este neoperațional, în această dimineață, din cauza ceții, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. Conform sursei citate, cursa companiei Blue-Air Bacău – Torino care urma sa decoleze de pe Aeroportul Internațional ”George Enescu” la ora 07.00 va decola în jurul orei 14.00, din cauza ceții.