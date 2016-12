Capitala şi 29 de judeţe, majoritatea din sudul şi estul ţării, se aflau, aseară, sub cod galben de ceaţă, potrivit unor atenţionări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Printre judeţele vizate de atenţionări se numără şi Constanţa. În aceste zone menţionate în atenţionare, ceaţa reduce vizibilitatea, local, sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. Potrivit meteorologilor, în mare parte din judeţele aflate sub cod galben, vizibilitatea s-a menţinut scăzută tot timpul nopţii. Ieri, potrivit centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, din cauza ceţii dense, portul Midia a fost închis traficului maritim şi fluvial, începând cu ora 8.25.