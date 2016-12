Cod galben de inundaţii în Prahova

Râurile mici din bazinul mijlociu al Teleajenului (judeţul Prahova) vor fi sub cod galben de inundaţii până în această seară, la ora 22.00, potrivit unei atenţionări a Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA). Potrivit INHGA, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie pe râurile mici din bazinul mijlociu al Teleajenului (judeţul Prahova), astăzi, între 14.30 şi 22.00. Aceste fenomene se înregistrează ca urmare a precipitaţiilor cu caracter totenţial înregistrate în ultimele ore şi a precipitaţiilor prognozate pentru următoarele ore. Vestul judeţului Prahova este astăzi, în intervalul 14.15 - 15.15, sub cod galben de ploi potrivit unei atenţionări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie. Partea de nord-vest a judeţului a fost şi duminică seară sub cod galben de ploi.