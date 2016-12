Cod galben de ploi la Constanța

Meteorologii au emis o atenţionare de cod galben de ploi pentru judeţele Constanţa şi Tulcea, valabilă de vineri, 3 iulie, de la ora 20.00, și până sâmbătă, 4 iulie, la aceeași oră. Potrivit atenţionării, în intervalul menţionat, va ploua pe arii extinse în regiunile din sud-estul ţării, iar în Dobrogea, cantităţile de apă vor depăşi 25 l/mp şi local se vor cumula peste 50 - 70 l/mp. Vântul va avea intensificări susţinute, cu viteze la rafală de 60 - 65 km/h. Tot sâmbătă scad și temperaturile, așa că maximele nu vor sări de 25 de grade Celsius, iar minimele se vor încadra între 15 și 19 grade C. Nici duminică, 5 iulie, nu scăpăm de ploi. Cu toate că vremea se mai îmbunează, iar maxima zilei urcă până la 27 de grade C, sunt posibile ploi însoțite de descărcări electrice. Abia luni, 6 iulie, avem vreme de plajă, când ne așteaptă chiar și 32 de grade C la amiază. Cerul va fi variabil și vor fi atât perioade cu soare, cât și cu nori. Minimele se vor încadra între 18 și 23 de grade C.

SFATURI PENTRU CONSTĂNȚENI Pe durata atenționării de cod galben, specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa le recomandă cetăţenilor să întrerupă orice activităţi în aer liber şi să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum şi a imobilelor aflate în construcţie. Totodată, ei recomandă adăpostirea în sediile diverselor instituţii publice sau în alte imobile care prezintă siguranţă, dar și evitarea parcării autoturismelor sub copaci ori ramuri uscate care, pe timpul unei furtuni, ar putea cădea şi provoca victime sau pagube materiale.