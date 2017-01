Cod galben de ploi şi vijelii în aproape toată ţara până mâine seară

Bucureştiul şi 33 de judeţe din aproape toată ţara vor fi, din această seară până mâine dimineaţă, sub avertizare cod galben de ploi şi vijelii, iar mâine, între orele 09.00 şi 21.00, vor rămâne sub avertizare 28 de judeţe. Potrivit avertizării emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, instabilitatea atmosferică va fi accentuată în această seară la început în Crişana, Banat, Oltenia şi zonele de munte, apoi şi în cea mai mare parte a Munteniei şi jumătatea de nord a Moldovei. În aceste zone vor fi averse cu caracter torenţial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, ce vor lua şi aspect de vijelie şi căderi de grindină. Cantităţile de apă vor depăşi local 20 - 25 de litri pe metru pătrat şi izolat 50 - 60 de litri pe metru pătrat. Avertizarea cod galben, valabilă de astăzi, ora 18.00, până mâine, la ora 09.00, a fost emisă pentru Bucureşti şi aproape toate judeţele ţării, cu excepţia judeţelor Satu Mare, Vaslui, Galaţi, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Tulcea şi Constanţa, unde ar putea să plouă, dar pentru intervale scurte de timp. Mâine, de la ora 09.00 până la ora 21.00, vor rămâne sub avertizarea cod galben 28 de judeţe. Avertizarea cod galben va fi ridicată pentru Bucureşti şi judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov. Judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Tulcea şi Brăila nu vor fi sub avertizare cod galben. Potrivit avertizării emise pentru vineri, în jumătatea de nord a ţării şi în zona de munte vor fi intervale cu instabilitate atmosferică accentuată, averse ce vor avea caracter torenţial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu aspect de vijelie şi căderi de grindină. Cantităţile de apă vor depăşi local 20 - 25 de litri pe metru pătrat şi izolat 40 - 50 de litri pe metru pătrat.