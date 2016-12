Cod galben de ploi și vânt la Constanța!

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis ieri o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, dar și de ninsori în zona montană, valabilă până în această seară în 20 de județe, printre care se află și Constanța. Potrivit meteorologilor, de ieri, de la ora 15.00, și până astăzi, la ora 20.00, în regiunile estice și sud-estice vor fi precipitații sub formă de ploaie și, trecător, lapoviță sau ninsoare, iar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de peste 50 - 60 km/h. Cantitățile de apă vor depăși, local, 20 - 25 litri/mp, iar în județele Galați, Brăila, Tulcea și Constanța, pe arii restrânse, vor depăși 40 - 50 l/mp.

MĂSURI Vicepremierul pentru securitate națională, ministrul Afacerilor Interne (MAI), Gabriel Oprea, a dispus șefilor structurilor pentru situații de urgență din județele supuse atenționării cod galben să ia toate măsurile pentru a preveni producerea unor situații de urgență, în special a inundațiilor. Potrivit unui comunicat al MAI, autoritățile locale din județele atenționate trebuie să ia măsurile necesare pentru a limita posibilele accidente sau pagube, cunoscând că în astfel de situații există riscul prăbușirii copacilor, panourilor publicitare sau al desprinderii de bucăți din acoperișurile imobilelor. De asemenea, vor fi luate măsuri privind supravegherea rețelelor electrice și funcționarea în bune condiții a utilităților publice.

SE ÎNCĂLZEȘTE TREPTAT Potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 9 grade Celsius, iar cele minime între 2 și 4 grade C. Mâine, vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi temporar noros și izolat va mai ploua slab. Vântul va sufla moderat, cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 11 grade C, iar minimele între 2 și 5 grade C. Joi, 9 aprilie, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, temporar mai noros ziua, dar șansele de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla în general moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 15 grade C, iar cele minime între 3 și 6 grade C. Totodată, după 10 aprilie, vremea va fi ca de primăvară, cu maxime cuprinse între 12 și 14 grade Celsius.