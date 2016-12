Cod portocaliu de DEX

Nici nu a încetat bine scandalul ACTA (document prin care autorităţile din mai multe state încercau să impună reguli de copyright pe internet) şi pedeliştii aruncă pe piaţă ideea unei alte arme împotriva liberei exprimări. Mai exact, secretarul general al PDL, Ioan Oltean, cere înfiinţarea unui organism de control al presei scrise şi online, care să sancţioneze instituţiile mass media de profil, după sistemul Consiliului Naţional al Audiovizualului. Trecând peste poftele pedeliste de a controla tot şi peste încercările grosolane de a îngrădi exprimarea în presă, nu am putut să nu remarcăm penibilul argumentaţiei lui Oltean. Vedeţi dumneavoastră, colegul şi susţinătorul Robertei Anastase (cea care a transformat 80 de voturi în 170) şi membru de vază al regimului care a falimentat statul român foloseşte cuvinte ca „bun simţ”, „corect” şi „oportun” în încercarea de a ne convinge că un control mai strict al mass media ar fi o chestiune pozitivă. Este însă foarte complicat să înţelegem ce înseamnă atari cuvinte pentru un pedelist. Din guvernarea portocalie deja de tristă amintire am înţeles că este „oportun”, în timp de criză, să tai salariile şi aşa mizere ale celor mulţi „pentru a salva ţara”, prin relocări de bani (eronat numite investiţii) către firme ale clientelei de partid. Portocaliii consideră „de bun simţ” să lupte cu corupţia prin tăierea salariilor categoriilor profesionale care sunt cele mai expuse flagelului (poliţişti, vameşi, inspectori, judecători, procurori) până la niveluri sub limita subzistenţei. Şi, în fine, guvernanţii au dovedit că li se pare „corect” să reorganizeze Sănătatea şi Educaţia în aşa fel încât bolnavii să rămână fără medicamente, iar elevii să nu mai ştie dacă numărătoarea claselor începe de la unu sau de la nimic... Revenind la adevăratele înţelesuri ale cuvintelor folosite de Oltean, poate ar fi de bun simţ, corect şi oportun ca portocaliii, care au dovedit cât de bine ştiu să conducă, să se urce în maşinile personale şi să ia prima curbă în prăpastie.