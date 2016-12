Cod portocaliu de inundaţii pe Dunăre şi râuri din 15 judeţe

Dunărea, pe sectoare din şapte judeţe, şi râuri din 15 judeţe, majoritatea din jumătatea de est a ţării, se află sub cod portocaliu de inundaţii, anunţă Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. Până duminică la ora 6.00, avertizarea valabilă pe Dunăre vizează sectorul aval Turnu Măgurele - Zimnicea (judeţul Teleorman) şi sectorul aval Călăraşi-amonte Hârşova (judeţele Călăraşi, Constanţa şi Ialomiţa). Până pe 5 iunie la ora 18.00, Dunărea se află sub cod portocaliu şi pe sectorul aval Hârşova (judeţele Constanţa, Ialomiţa, Brăila, Tulcea şi Galaţi). Potrivit hidrologilor, avertizarea pe acest sector vizează, în primul rând, sectoarele cu diguri locale de apărare. Tot pe Dunăre, până în 3 iunie la ora 18.00, se află sub cod galben sectorul Bechet-Călăraşi (judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu şi Călaraşi). Sub cod galben se află, până în 5 iunie la 18.00, şi sectorul aval Călăraşi - Hârşova (judeţele Călăraşi, Constanţa şi Ialomiţa). Până duminică la 18.00, se află sub cod portocaliu râurile mici din judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Botoşani, Iaşi, Suceava, Neamţ şi Bacău. Codul portocaliu vizează şi râurile din bazinele hidrografice Bârlad (judeţele Iaşi, Bacău, Vaslui şi Galati), afluenţii mici ai Prutului şi Siretului din judeţele Vrancea, Vaslui şi Galaţi şi râurile mici din Dobrogea (judeţele Constanţa şi Tulcea). Sub aceeaşi avertizare se află râurile din bazinele hidrografice Putna, Râmnicu Sărat (judeţele Vrancea şi Buzau), Jijia, Başeu (judetele Botoşani şi Iaşi), Suceava, bazinul superior al Moldovei şi afluenţii săi (judeţele Suceava şi Neamţ) şi râul Prut - amonte Acumularea Stânca Costeşti (judeţul Botoşani).