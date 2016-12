Cod portocaliu de ploi și vijelii pe litoral

Din nou avertizare de vreme rea! Codul galben emis de Administrația Națională de Meterologie miercuri, 18 iunie, s-a transformat în cod portocaliu de ploi și vijelii pentru județele Constanța, Tulcea și Călărași. Avertizarea a intrat în vigoare ieri seară, la ora 21.00, și va expira astăzi, la ora 15.00. Potrivit meteorologilor, în cele trei judeţe se vor cumula 50 - 70 de litri pe metru pătrat şi, izolat, peste 80 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla tare, cu precădere în zona litoralului, unde rafalele vor depăşi 70 de kilometri pe oră. Și râurile mici din judeţele Constanţa şi Tulcea se află de aseară, ora 22.00, și până astăzi, ora 20.00, sub cod portocaliu de inundaţii, potrivit unei avertizări emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA). ”Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe râurile din jumătatea de sud a judeţului Constanţa”, se spune în avertizare.

MĂSURI PREVENTIVE Pentru prevenirea efectelor negative cauzate de instabilitatea atmosferică, specialiştii ISU ”Dobrogea” le recomandă cetăţenilor să evite copacii ori ramurile uscate care, pe timpul unei furtuni, ar putea cădea şi provoca victime ori pagube materiale. O altă măsură preventivă este respectarea regulii de salvare 30/30, adică este indicat să ne adăpostim în interiorul unei clădiri dacă, după ce am văzut un fulger, nu reuşim să numărăm până la 30 înainte de a auzi tunetul. În acest caz, este recomandat să rămânem în interiorul clădirii încă 30 minute după ce am auzit ultimul tunet. În timpul unei furtuni, specialiștii ne recomandă să ne aşezăm ghemuit la pământ și să punem mâinile pe urechi şi cap; să nu ne întindem pe pământ; să evităm obiectele înalte, precum un copac înalt izolat în arie deschisă, câmpuri, plaje sau o ambarcaţiune pe apă, orice obiecte metalice, precum utilaje agricole, echipamente de fermă, motociclete, biciclete etc.; să căutăm adăpost într-o zonă cu copaci mai puţin înalţi dacă ne aflăm în pădure; să mergem într-o zonă joasă dacă suntem într-o zonă deschisă.

RAJA A ACTIVAT COMANDAMENTUL DE URGENȚĂ În urma atenționărilor meteorologice de cod galben cu instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ, pentru a interveni cu promptitudine în rezolvarea problemelor ce pot apărea, la nivelul SC RAJA SA s-a activat încă de miercuri, 18 iunie, Comandamentul pentru situaţii de urgenţă. Pentru asigurarea funcţionării sistemelor operate, la nivelul Comandamentului au fost constituite echipe de intervenţie dotate cu toate utilajele necesare, echipe ce vor asigura permanenţa în toată această perioadă. Reprezentanții RAJA fac apel către toţi consumatorii care înregistrează probleme la sistemul de canalizare, pentru remedierea acestor situaţii într-un timp cât mai scurt, să sesizeze toate avariile apărute la dispeceratul societăţii, la numărul de telefon: 0241.66.44.44.