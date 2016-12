Cod portocaliu de vreme rea în judeţul Constanţa! Furtuna a făcut prăpăd!

00:35:29 / 20 Septembrie 2016

badjocura

Intradevar, cand natura se dezlantuie e greu s-o stapanesti dar masuri de prevedere iti poti lua. RAJA, am ajuns la concluzia ca ne ia doar banii, in rest bataie de joc la adresa cetateanului contribuabil si la siguranta lui . Lucrari de mantuiala care la scurta vreme creaza probleme, ba chiar mai prost executate decat ce chipurile s-a reabilitat !!! Exemplu concret cu ceea ce se intampla de ani buni in Tabacarie in zona Universitatii Ovidius, perimetrul strazilor Turda,, Dobrogei, Unirii si bdul Mamaia. La sesizarile facute de ani buni am primit raspunsuri halucinante, semnate nu de oarecine, ci chiar de domnii directori ai RAJA !!! Lucrari criminale care ne-au pus in pericol casele (dovada ca azi, in urma ploii, o casa sta sa se surpe), lucrari penale, da ati citit bine, executate de firma capusa Fluidserv. Sunt convins ca astfel "lucrari" sunt cu zecile prin oras, deaceea se intampla atatea necazuri. Daca cineva responsabil se va sesiza, ii stau la dispozitie cu raspunsurile de la RAJA si lamuriri la cele afirmate mai sus. ii stau la dispozitie cu explicatii si inscrisurile primite ca raspuns de la RAJA. vladmirel1953@gmail.com