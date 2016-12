Cod portocaliu la Constanța. Viscolul va fi extrem de puternic!

Iarna s-a trezit brusc și va cuprinde toată țara. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben și portocaliu de intensificări ale vântului, ninsori moderate cantitativ și viscol, valabilă începând de sâmbătă, 16 ianuarie, de la ora 20.00 și până duminică, 17 ianuarie, la aceeași oră. Astfel, începând de sâmbătă seară, aria ninsorilor se va extinde dinspre Lunca Dunării şi va cuprinde treptat regiunile sudice şi sud-estice ale ţării, precum şi zona Carpaţilor de Curbură, unde va intra în vigoare codul galben. Se va depune strat de zăpadă consistent, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 55 - 65 km/h, viscolind ninsoarea. Codul portocaliu va intra în vigoare în judeţele Buzău, Prahova, Ilfov (inclusiv municipiul Bucureşti), Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi, Brăila, Vrancea și Galaţi, unde temporar viscolul va fi puternic, iar viteza vântului la rafală va depăşi 70 - 80 km/h. Zăpada va fi troienită şi vizibilitatea se va reduce sub 50 m. Și în judeţele Tulcea şi Constanţa va fi cod portocaliu - viscolul va avea intensitatea maximă începând din primele ore ale zilei de duminică. În celelalte regiuni, ninsorile vor fi temporare, iar viteza vântului la rafală va fi, în general, de 35 - 45 km/h. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor, ANM va actualiza mesajul.

În Dobrogea, sâmbătă, 16 ianuarie, vremea va fi mohorâtă și va ninge. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 8 grade Celsius, iar cele minime între -6 și 0 grade C. Duminică, 17 ianuarie, va continua să ningă. Maximele vor fi cuprinse între -3 și 0 grade C, iar minimele între -9 și -6 grade C. Luni, 18 ianuarie, se va răci și mai tare, astfel că temperaturile nu vor mai depăși pragul de -2 grade C. Maximele se vor situa între -7 și -2 grade C, iar minimele între -9 și -6 grade C.