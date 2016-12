Cod roșu de inundații la Paris. Este așteptat ca fluviul Sena să atingă cota maximă

Capitala Franței și împrejurimile sunt plasate în stare de alertă, vineri, la mijlocul zilei fiind de așteptat ca nivelul fluviului Sena să atingă cota maximă, potrivit site-ului publicației Temps Reel.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Vigicrues.gouv.fr, nivelul apei ar putea atinge până la șase metri, depășind previziunile inițiale. Organismul de supraveghere a cursului apelor a plasat fluviul Sena sub alertă de cod portocaliu. Douăsprezece departamente franceze se află încă sub alertă de cod portocaliu de ploi și indundații, iar departamentul Seine-et-Marne, sub alertă de cod roșu.

Vineri dimineață, fluviul Sena a atins nivelul de 5 metri și 58 de centimetri.

Potrivit BBC News online, muzeul Luvru și muzeul Orsay au fost închise astfel încât personalul să poată muta la loc sigur operele de artă.

Joi, preşedintele Francois Hollande a anunțat că țara sa va declara stare de catastrofă naturală în zonele afectate de inundaţii, în timp ce 21.700 de case au rămas fără electricitate din cauza intemperiilor.

"Franţa va declara stare de catastrofă naturală în zonele afectate de inundaţii", a declarat joi preşedintele Hollande, citat de site-ul agenţiei Reuters.

Circa 9.200 de locuinţe au rămas fără curent electric în zona Seine-et-Marne, 6.400 în Essonne şi 1.100 în Yvelines.

În regiunea centrală sunt alte 5.000 de locuinţe private de electricitate, iar în Montargis, 3.000.