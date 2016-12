Cod roşu de sărăcie în asigurări

TABLOU SUMBRU Piaţa asigurărilor generale va avea un an dificil, la fel ca şi în 2013, iar primele subscrise de români vor avea o evoluţie cuprinsă între -2 şi +3%, spun jucătorii din domeniu. „Avem cod roşu în asigurări - asta înseamnă că piaţa se confruntă cu o situaţie foarte gravă, care poate să ducă la derapaje importante. În primul rând, suntem pe minus de opt ani încoace. În al doilea rând, de ceva vreme, subscrierile s-au contractat sau au crescut nesemnificativ. Există zone în care serviciile asigurătorilor au devenit din ce în ce mai slabe calitativ, cum ar fi pe zona auto; acolo sunt mulţi care ne arată cu degetul. Peste toate se adaugă şi incertitudinea legată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care are o influenţă foarte mare. În acest context, estimez că asigurările generale vor avea o creştere infimă în 2014, de numai câteva procente“, a declarat ieri preşedintele Biroului Asigurătorilor Auto din România (BAAR), Radu Mustăţea, în cadrul unui eveniment de specialitate. La rândul său, şeful Omniasig, Mihai Tecău, a spus că piaţa asigurărilor va avea mari bătăi de cap în 2014, perspectiva sumbră fiind împărtăşită şi de oficialul Asirom Mariana Diaconescu. Prezent la eveniment, fostul director general al Allianz-Ţiriac, Cristian Constantinescu, s-a arătat la fel de pesimist şi a estimat că dinamica pieţei de asigurări generale se va plasa între -2% şi stagnare, la finele anului: „Domeniul asigurărilor se bazează pe încredere, dar ea lipseşte cu desăvârşire, dacă luăm în calcul numărul uriaş de reclamaţii juste depuse de clienţi şi faptul că daunele se plătesc greu şi niciodată în totalitate. Mă aştept ca jucătorii să aibă un an dificil, în condiţiile în care principala linie de business a pieţei, segmentul auto, nu are perspective pozitive. Pe CASCO şi RCA, lucrurile stau prost - flotele auto ale firmelor sunt învechite (depăşesc deja cinci ani!), iar dotarea cu vehicule noi nu va intra în priorităţile managerilor. Pe de altă parte, remarc că acţionarii străini parcă s-au obişnuit cu pierderea de bani din România, aşa că tot aduc bani la capitalul societăţilor locale“.

ARBITRUL E SCEPTIC Situaţia „horror“ din piaţa asigurărilor a fost conturată ieri şi de vicepreşedintele ASF, Cornel Moldoveanu, care a afirmat că „industria rămâne subdezvoltată“, cu subscrieri de 89 euro/cap de locuitor, mult sub media europeană de 333 euro: „ Chiar dacă estimările generale indică un ansamblu macroeconomic pozitiv în 2014, impactul asupra pieţei asigurărilor nu va fi imediat. Aş fi bucuros dacă industria de profil va creşte în linie cu PIB, al cărui avans a fost estimat la 2,5%“. Potrivit datelor ASF, în primele 11 luni ale lui 2013, volumul primelor subscrise din asigurări generale şi de viaţă a atins 7,45 miliarde lei, în scădere cu 1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.