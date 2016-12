Cod roşu pentru Buzău, Brăila şi Vrancea

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis cod roşu de ninsoare şi viscol pentru judeţul Buzău, nordul judeţului Brăila şi sudul judeţului Vrancea, valabil ieri, începând cu ora 15.00 până aseară, la ora 21.00, a anunţat vicepremierul Liviu Dragnea. Pentru celelalte zone, fenomenele meteo urmau să scadă în intensitate. Întrebat de către vicepremier dacă este pentru prima dată când în România este instituit cod roşu de ninsori, directorul ANM a arătat că în 2012, când au fost de asemenea înregistrate mari cantităţi de zăpadă, nu erau întrunite simultan toate condiţiile pentru emiterea unei astfel de avertizări, deşi viscolul a fost mai puternic. El a explicat astfel că nu au fost niciodată întrunite condiţiile pentru emiterea codului roşu, amintind însă că astfel de avertizări, marcate prin coduri, sunt folosite doar de câţiva ani, iar o comparaţie nu poate fi făcută decât cu anul 2012. Astfel, potrivit prognozei, judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, municipiul Bucureşti, Ilfov şi Prahova trec de la codul portocaliu la cel galben începând de ieri, ora 21.00, iar judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Olt şi Dolj urmau să iasă de sub codul galben tot aseară, la ora 21.00. Judeţele Vrancea, Galaţi, Buzău. Brăila, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi şi Constanţa se află sub cod portocaliu până în această dimineaţă, la ora 9.00. După această oră, nu vor mai fi judeţe sub cod portocaliu, dar judeţe din Dobrogea şi Moldova vor rămâne sub cod galben până în această după-amiază.

AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE ÎNCHISE Mai mulţi şoferi au ignorat recomandarea directorului ANM, Ion Sandu, de a nu pleca de acasă decât dacă este absolut necesar. La nivel naţional, circulaţia este închisă pe toată lungimea autostrăzilor A1 şi A3 Bucureşti - Ploieşti, iar pe A2 (Bucureşti - Constanţa), între Bucureşti şi Feteşti, cu posibilitate de închidere în totalitate. La închiderea ediţiei, situaţia drumurilor naţionale era următoarea: DN 22 tronsoanele Râmnicu Sărat (Buzău) - Brăila, Smârdan - Garvăn şi Baia - limita cu judeţul Constanţa (Tulcea); DN 22A Hârşova (Constanţa) - Ciucurova (Tulcea) - Cataloi (Tulcea). Pe DN 2A Giurgeni (Ialomiţa) - Constanţa şi DN 22 Mihai Viteazul - Ovidiu (Constanţa), circulaţia este restricţionată pentru maşinile de peste 7,5 tone. La nivel naţional, aproape 30 de drumuri naţionale erau închise, iar altele aveau circulaţia restricţionată, majoritatea în judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Brăila sau Vrancea. De asemenea, la nivel naţional, au mai fost închise 57 de drumuri judeţene (DJ 223, DJ 224 şi DJ 226 - Constanţa).

RUTELE OCOLITOARE RECOMANDATE Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) anunţă că începând de ieri, ora 12.30, rutele ocolitoare recomandate pentru autostrăzi sunt: A1 - DN7 (Bucureşti - Titu - Găieşti - Piteşti); A3 - DN 1 (Bucureşti - Ploieşti). Şi pe A2, pentru sectorul cuprins între Bucureşti şi Drajna, respectiv km 9+500 - 105+300, rutele ocolitoare recomandate sunt: Bucureşti - DN 3 - Lehliu - DN 3A - Drajna; Drajna - DN 3A - Lehliu - DN 3 - Bucureşti. Potrivit CNADNR, participanţii la trafic sunt rugaţi să evite zonele afectate de zăpadă şi viscol. Dacă, totuşi, nu se poate evita deplasarea în aceste zone, CNADNR recomandă ca participanţii la trafic să nu plece la drum fără a avea autovehicule echipate corespunzător pentru condiţiile de iarnă (anvelope de iarnă, lanţuri antiderapante, combustibil, pături, săculeţ cu material antiderapant, alimente, apă etc.).

TELEFOANE UTILE

Participanţii la trafic se pot informa, înainte de plecarea la drum, asupra stării reţelei de drumuri naţionale la Dispeceratul Comandamentului Central de Iarnă, la numerele de telefon 021/9360, TEL VERDE 0800.80.9360, sau de pe pagina de web a CNADNR, precum şi de la Dispeceratul DRDP Bucureşti (021-318.66.97).

PREFECTURA CONSTANŢA - Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă: 0241.615.065.

REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CONSTANŢA - dispecerat: 0735.008.802.

Solicitările populaţiei pentru INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „DOBROGEA” şi pentru SERVICIUL DE AMBULANŢĂ AL JUDEŢULUI CONSTANŢA vor fi preluate prin 112.

ALTE TELEFOANE UTILE:

Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa - 0241.503.504.

Dispeceratul IPJ Constanţa - 0241.611.364.

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa - tel. 0241.480.939; 0241.480.940, 0241.480.945.

SPITALE:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - tel. 0241.662.222/ UPU/SMURD - 0241.503.206; Spitalul Municipal Medgidia - 0241.810.690; Spitalul Municipal Mangalia - 0241.752.260; Spitalul Orăşenesc Cernavodă - 0241.485.061; Spitalul Orăşenesc Hârşova - 0241.870.208; Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa - 0241.484.529 (garda); Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare - 0241.486.300; Spitalul CF Port Constanţa - 0241.485.399.

Pentru CFR Călători, numerele de telefon (pentru Constanţa) sunt: 0721.952.000, 0241.666.952. Pentru orice alte informaţii intraţi pe www.cfrcalatori.ro, la secţiunea „Info Utile / Informaţii Telefonice“.

SUTE DE MAŞINI, ÎN NĂMEŢI Sute de maşini au rămas blocate în nămeţi, fiind necesar ajutorul a peste 4.500 de angajaţi MAI şi al utilajelor de deszăpezire. Un scurt bilanţ arată că 35 de autoturisme au rămas înzăpezite pe A1, iar aproximativ 160 de autoturisme au rămas blocate, în cursul zilei de sâmbătă, pe străzile din localitatea Lehliu Gară, oamenii primind adăpost şi hrană din partea autorităţilor şi localnicilor. ”Sunt aproximativ 160 de autoturisme rămase de ieri (n.r. - sâmbătă) pe străzi, în oraş, care au primit ajutoare. În cursul zilei de ieri, oamenii au fost cazaţi în cămin, au avut parte de un ceai, de căldură. În adăpostul oferit de Primărie au fost primite în jur de 140 de persoane, alte zeci de persoane au fost cazate la un hotel din zonă, 60 de persoane au fost cazate în gospodăriile familiilor, consilieri, primar şi aşa mai departe. O altă parte dintre participanţii la trafic au ales să stea în maşină”, a afirmat prefectul George Iacob. Acesta a precizat că, duminică, aproximativ 50 dintre maşinile care au rămas blocate pe străzile localităţii Lehliu Gară şi care se îndreptau către Bucureşti s-au încolonat şi, având ca antemergător o freză care le deschidea drumul, s-au îndreptat către Călăraşi, de unde urmau să ajungă în Capitală.

Vicepremierul Liviu Dragnea a făcut, ieri, un apel către cetăţeni să se informeze înainte de a pleca la un drum. „Fac un apel, din partea Guvernului, către toţi cetăţenii să se informeze înainte de a pleca la drum, pentru că informaţiile pe care le dăm sunt cele corecte, iar deciziile de a fi restricţionată circulaţia pe aceste drumuri sunt decizii luate cu maximă responsabilitate. De exemplu, pe Râmnicu Sărat - Buzău nu se putea circula nu din cauza troienelor de zăpadă, ci pentru că pur şi simplu nu se vedea la doi metri din cauza viscolului. O viteză îngrozitoare. Am văzut oameni care erau foarte nervoşi pentru că erau opriţi de poliţie să meargă, neştiind că la 500 de metri sau un kilometru este infernul“, a arătat vicepremierul.

CAMIOANE BLOCATE Purtătorul de cuvânt al Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT), Augustin Hagiu, a declarat, ieri, că 26 de camioane au fost blocate pe A1 şi A2, el spunând că la nivelul Ministerului Transporturilor (MT) ”din nou e beznă”. Reprezentantul FORT a precizat că cele mai mari probleme sunt pe A1 şi pe A2, acolo unde camioane româneşti şi turceşti sunt implicate în caramboluri sau prinse în coloanele de maşini. ”Nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla de luni (astăzi - n.r.) dacă incoerenţa şi iresponsabilitatea continuă”, a adăugat Hagiu, criticând MT şi CNADNR. ”Pe noi nu ne preocupă acum strict problema camioanelor, ci contextul în care s-a ajuns la această situaţie. Din nou s-au amestecat informaţiile şi nu au căpătat coerenţă: ba că autostrada este închisă, ba că este deschisă. Din nou autorităţile s-au bâlbâit. Parazăpezile lipsesc cu desăvârşire. Este o bătaie de joc ceea ce numeşte CNADNR parazăpezi şi cred că au mai cheltuit şi o groază de bani pe ele. La nivelul MT din nou este beznă”, a spus el. Hagiu a precizat că FORT a solicitat încă de acum doi ani ca informaţiile din partea Comandamentului de iarnă ”să curgă” prin intermediul prefecturilor către autogări, pentru ca cel puţin pasagerii să nu mai insiste ca autobuzele şi microbuzele să plece în curse, în contextul în care urmează să străbată zone dificile. ”Nu s-a întâmplat acest lucru. Site-ul CNADNR a fost updatat cred că mai mult la strigătul presei decât pe cale naturală, aşa cum era normal”, a adăugat Hagiu.

CURSE AERIENE ANULATE Mai multe curse aeriene aparţinând companiilor Lufthansa, Alitalia şi Austrian Airlines, care efectuau zboruri pe relaţiile München, Frankfurt, Roma şi Viena, au fost anulate, începând de sâmbătă, de la prânz, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit unui comunicat al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, până duminică, la ora 15.00, au fost anulate cursele Lufthansa 1656/1657 şi 1650/1651 München - Bucureşti - München, 1422/1423 Frankfurt - Bucureşti - Frankfurt, cursa Alitalia 494/495 Roma - Bucureşti - Roma, cursa Austrian Airlines 783/784 Viena - Bucureşti - Viena, cursa Air Serbia 642/643 Belgrad - Bucureşti - Belgrad, cursa LOT Polish Airlines 641/642 Varşovia - Bucureşti - Varşovia, cursa Tarom 605/606 Timişoara - Bucureşti - Timişoara şi zborul Tarom 704 Iaşi - Bucureşti. Este vorba despre nouă avioane care nu au mai decolat din oraşele din străinătate şi, respectiv, din Timişoara şi Iaşi. Astfel, au fost anulate şi cele opt zboruri de pe Otopeni către München (două), Frankfurt, Roma Viena, Belgrad, Varşovia şi, respectiv, Timişoara. Pe Aeroportul „Henri Coandă“ se înregistrează întârzieri la decolare determinate de necesitatea degivrării aeronavelor şi de operaţiunile de handling la sol îngreunate de vreme, care ajung punctual şi la o oră. Pe ambele aeroporturi ale Bucureştiului - „Henri Coandă” din Otopeni şi "Aurel Vlaicu" din Băneasa - sunt asigurate condiţiile pentru desfăşurarea în deplină siguranţă a operaţiunilor aeriene, pistele, platformele şi căile de rulare fiind operaţionale. Informaţii în timp real despre situaţia zborurilor pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă“ Bucureşti pot fi găsite pe pagina de web www.bucharestairports.ro/otp. Potrivit Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, ieri după-amiază, Aeroportul „Mihail Kogălniceanu” din Constanţa era deschis şi operaţional.

TULCEA: MAI MULTE LOCALITĂŢI IZOLATE DIN CAUZA NINSORII Mai multe localităţi din judeţul Tulcea erau aseară izolate din cauza ninsorii abundente şi a viscolului, una dintre acestea fiind Grindu, sat aflat pe malul Dunării, ce are o situaţie specială. "Problema noastră este cauzată în primul rând de drumul de aproape 5 km care leagă singurul sat al comunei de drumul naţional care face legătura între oraşele Galaţi şi Tulcea. Pe timp de vară se circulă foarte greu din cauza gropilor, iar pe timp de iarnă nu putem interveni. Şi cum în comună nu avem moară şi nici brutărie, aprovizionarea cu pâine va fi o problemă", a declarat primarul comunei Grindu, Neculai Neagu. Acesta a mai spus că în sat nu sunt gravide şi nici bolnavi care trebuie transportaţi la spital. Alte localităţi izolate încă de sâmbătă seară sunt cele situate pe DJ 222, DJ 222E, DJ 222B, respectiv satele aparţinând comunelor Beidaud, Casimcea, Stejaru şi Topolog. "Ne-am asigurat că în toate satele din comuna noastră nimeni nu iese sau intră decât în caz de forţă majoră şi a fost un caz cu un copil care se afla în stare gravă şi care a fost ajutat. Singura problemă majoră a fost cea privind alimentarea populaţiei cu apă potabilă, dar, după intervenţia echipelor Enel, lucrurile au intrat în normal", a declarat primarul comunei Stejaru, Dumitru Enache. În continuare, potrivit ISU Delta Tulcea, se mai înregistrează probleme în alimentarea cu energie electrică în satele Atmagea şi Ceatalchioi, precum şi în suburbia Tudor Vladimirescu a municipiului Tulcea. Începând de duminică dimineaţă, intrarea sau ieşirea din judeţ pe cale rutieră a fost închisă, conform unui ordin al autorităţilor locale, din cauza viscolului şi a ninsorii. Ca şi în alte judeţe din ţară, toate unităţile de învăţământ din judeţ vor fi, astăzi, închise.

RISC ÎNSEMNAT DE AVALANŞĂ ÎN MUNŢII FĂGĂRAŞ Stratul de zăpadă a crescut este, de ieri dimineaţă, de 1,35 metri în Munţii Făgăraşului, la peste 2.000 de metri altitudine, la Bâlea Lac (judeţul Sibiu), unde meteorologii avertizează că există risc însemnat de producere de avalanşe. La altitudine mai mare de 1.800 de metri, riscul de avalanşă este însemnat, adică de gradul 3, iar între 1.500 şi 1.800 de metri este un risc moderat, de grad 2, pe o scară de la 1 la 5, potrivit meteorologilor. În aceste condiţii, se recomandă prudenţă pentru cei care practică sporturile de iarnă şi evitarea traseelor turistice din zonă, care sunt închise, tocmai pentru a preveni accidentele. Accesul la Bâlea Lac se poate face în această perioadă doar cu telecabina, care este funcţională. Cei mai mulţi turişti care vin la Bâlea Lac vor să vadă singurul hotel de gheaţă din România şi printre puţinele din sud-estul Europei.

TURIŞTI BLOCAŢI PE MUNTE 14 turişti rămaşi blocaţi la o cabană pe Valea Vâlsanului, în judeţul Argeş, au cerut ajutor pentru a coborî de pe munte, vânătorii de munte intervenind cu un excavator pentru a putea ajunge la ei.

Potrivit Romania.tv, peste 250 de turişti ar fi rămas blocaţi la Rânca din cauza viscolului. Pe mai multe drumuri se circulă cu mare dificultate, viscoleşte, iar munca drumarilor este în zadar. CNADNR a decis încă de vineri seară închiderea DN 67C între km 16+000 - 34+800, între localităţile Novaci şi Rânca, din judeţul Gorj, din cauza vântului puternic şi a zăpezii abundente viscolite de pe versanţi. Aproximativ 250 de turişti au puţine şanse să poată coborî dinspre Rânca, iar alte câteva zeci de maşini încearcă să urce spre staţiune, Poliţia blocând însă accesul pe DN 67C, care este acoperit de troiene de zăpadă.

ITM ŞI POLIŢIA AU DEMARAT CERCETĂRI ÎN CAZUL MORŢII UNUI ANGAJAT DE LA DESZĂPEZIRE Un angajat al Secţiei de Drumuri Naţionale (SDN) Olt a murit, sâmbătă, în timp ce acţiona cu un utilaj pentru deszăpezire în comuna Fălcoiu, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, Claudia Radu. Acesta a precizat că este vorba de un bărbat în vârstă de 53 de ani, care lucra pe un utilaj de deszăpezire şi, în jurul orei 13,00, a fost găsit decedat, însă nu sunt suspiciuni de omor. "Poliţiştii au fost sesizaţi despre faptul că un bărbat aflat într-un utilaj de deszăpezire pe DN 64, în comuna Fălcoiu, a fost găsit decedat. A fost dispusă efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei morţii, şi se efectuează cercetări pentru aflarea împrejurărilor în care bărbatul a decedat", a declarat Claudia Radu. În acest caz au început cercetări pentru a afla dacă a fost un accident determinat de condiţiile de muncă. Şeful ITM Olt, Cristian Ungureanu, a declarat, sâmbătă, că bărbatul găsit mort se afla în timpul serviciului şi era în cabina unui utilaj de deszăpezire ce staţiona pe partea dreaptă a drumului. "Am fost informaţi despre decesul unui bărbat de 53 de ani care se afla în timpul serviciului, în comuna Fălcoiu, unde acţiona pentru deszăpezire. Erau două utilaje şi conducătorii lor au făcut o pauză de câteva minute. Bărbatul care murit a fost găsit de colegul său de pe alt utilaj. Urmează să aflăm condiţiile în care a avut loc decesul, dacă şoferului i s-a făcut rău şi atunci a decis să tragă autovehiculul pe dreapta sau ce s-a întâmplat. Vom afla şi condiţiile de muncă, dacă au fost respectate normele, de când se afla la serviciu. Dacă a fost sau nu accident de muncă vom putea spune numai la finalul cercetărilor şi în urma rezultatelor necropsiei", a spus Ungureanu.

MAE: ATENŢIONARE LA CĂLĂTORIILE ÎN SERBIA Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se deplasează pe teritoriul Republicii Serbia asupra faptului că autorităţile locale au emis o avertizare meteorologică de cod portocaliu de ninsori şi vânt, pentru data de 25 ianuarie 2014, pentru întreg teritoriul Republicii Serbia, iar în data de 26 ianuarie 2014 este valabil un cod de avertizare portocaliu de ninsori pentru nordul şi sudul Serbiei, în timp ce restul teritoriului se va afla sub cod galben de ninsori. Conform datelor făcute publice până în acest moment, nu există autostrăzi, căi ferate sau aeroporturi închise, însă traficul se desfăşoară în condiţii de iarnă. Reamintim faptul că, pe teritoriul acestui stat, folosirea echipamentelor de iarnă este obligatorie, indiferent de condiţiile atmosferice sau de tipul de autovehicul rutier. Pentru evitarea eventualelor probleme, este recomandat ca autovehiculele să fie dotate corespunzător pentru trafic pe timp de iarnă şi, cu precădere în cursul nopţii, să existe provizii suficiente de combustibil şi alimente. Cetăţenii români care doresc să se deplaseze sau să tranziteze Republica Serbia sunt sfătuiţi ca, înainte de a pleca la drum, să consulte paginile de internet ale Ministerului Afacerilor Externe (http://www.mae.ro), precum şi pe cele ale Serviciului Hidrometeorologic al Republicii Serbia (http://www.meteoalarm.rs/eng/meteo_alarm.php).