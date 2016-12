Codaşi la fertilizările in vitro

În România se fac aprox. 5.000 pe proceduri de fertilizare in vitro pe an, de zece ori mai puţine decât în Europa de Vest, potrivit unor statistici oficiale prezentate, ieri, de compania MedLife. Rata de infertilitate, atât masculină cât şi feminină, este în creştere din cauza incidenţei crescute a bolilor cu transmitere sexuală, a vârstei tot mai înaintate de concepţie, precum şi a modificărilor de comportament social şi alimentar, se arată într-un comunicat. În România, 30% dintre femeile de peste 35 de ani sunt infertile, procentul ajungând la 50% în cazul femeilor cu vârsta de peste 40 de ani. “Din păcate, însă, 56% dintre femeile care suferă de această problemă nu se adresează medicului. Sperăm ca prin extinderea Centrului de Medicină Materno-Fetală şi Reproducere Umană să venim în sprijinul acestor femei şi a partenerilor lor, ajutându-i să înţeleagă că în zilele noastre infertilitatea este o afecţiune care se poate trata şi să găsim împreună soluţia optimă pentru tratament”, a spus Dragoş Albu, medic coordonator al Centrului. Conform ultimelor date oficiale, în România există, în acest moment, 15 centre acreditate unde se realizează proceduri de fertilizare in vitro (FIV), aprox. 5.000 de cicluri efectuându-se anual în toată ţara. Majoritatea centrelor realizează 100-150 de astfel de cicluri pe an. Prin comparaţie, în Franţa există peste 150 de centre de fertilizare in vitro, unde se realizează în total peste 40.000 de cicluri FIV pe an, a precizat sursa citată.