Codice Calixtino, recuperat

Un manuscris din secolul al XII-lea, considerat primul ghid al traseelor de pelerinaj spre Santiago de Compostela, a fost descoperit în apropiere de catedrala Sf. Iacob, un important loc de pelerinaj din nord-vestul Spaniei, de unde dispăruse în 2011, a anunţat, miercuri, poliţia spaniolă. Acest manuscris de o valoare inestimabilă a fost localizat într-un garaj din apropiere de catedrala Sf. Iacob. Manuscrisul a fost descoperit după arestarea, marţi, a patru persoane suspectate de dispariţia sa de anul trecut. Potrivit presei spaniole, este vorba de un electrician care a lucrat mulţi ani în catedrală, soţia sa, un fiu al cuplului şi iubita acestuia.

Preţiosul manuscris, ilustrat cu desene colorate, a dispărut în mod misterios, pe 5 iulie 2011. Manuscrisul era expus într-o sală din arhivele catedralei, la care au acces doar trei persoane, a explicat diaconul catedralei, Jose Maria Diaz, cele trei persoane fiind Diaz şi alţi doi colaboratori. Persoana care l-a furat ştia despre ce era vorba şi cum să ajungă până la el. Înscris în patrimoniul cultural al Spaniei, manuscrisul este de obicei ţinut departe de privirile curioşilor şi este prezentat în public rareori. Acest manuscris de 225 de pagini pe pergament, cunoscut sub numele de Codice Calixtino, atribuit Papei Calixt al II-lea sau unui călugăr care călătorea alături de acesta, cuprinde texte referitoare la cultul Sfântului Iacob şi la traseul de pelerinaj până la mormântul apostolului. Opera este compusă din cinci cărţi, ce conţin texte liturghice, descrierea miracolelor înfăptuite de Sfântul Iacob şi a călătoriei trupului său, adus de la Ierusalim până în Galiţia, un ghid pentru pelerini şi o descriere a oraşului Santiago de Compostela şi a catedralei sale. Papa Calixt al II-lea a contribuit, în Evul Mediu, la promovarea pelerinajului la osemintele Sfântului Iacob. El a decis, în 1122, ca fiecare an în care sărbătoarea acestui apostol - celebrată pe 25 iulie - cade într-o duminică să fie declarat an sfânt. Cel mai recent an sfânt a fost 2010 iar următorul va fi 2021. În noiembrie 2010, Papa Benedict al XVI-lea a vizitat oraşul Santiago de Compostela.