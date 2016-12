Codruţa Mincu ar putea reveni la lotul naţional de gimnastică aerobică

Una dintre componentele de bază ale lotului naţional de gimnastică aerobică, Codruţa Mincu, ar putea reveni în activitatea competiţională, deşi duminică, în cadrul Cupei “Farul” şi a Campionatelor Naţionale a avut loc festivitatea de retragere a gimnastei. În vîrstă de numai 21 de ani, sportiva de la CS Farul a surprins prin decizia ei pe toată lumea, antrenorii şi oficialii FRG prezenţi la eveniment cerîndu-i să revină. „A fost hotărîrea Codruţei. Cred că ea mai are încă multe de spus şi vreau să se alăture grupului la Campionatele Europene”, a spus antrenoarea lotului de seniori, Marcela Fumea. „Eu nu cred că te-ai lăsat. Poţi să te laşi după cel puţin o medalie la Europene”, i-a spus şi Alina Drăgan, directorul tehnic al FRG. Cu lacrimi în ochi şi îmbrăcată în echipamentul echipei naţionale, Codruţa Mincu s-a arătat emoţionată şi a admis că a luat o hotărîre bruscă: „A fost destul de bruscă hotărîrea mea. Pur şi simplu, am considerat că este suficient. Îmi doream foarte mult să ajung la apogeu, să cîştig titlul mondial sau european la grup, la seniori, dar am simţit că nu se mai poate. Am decis să las locul unor sportive care aveau perspective mai mari. Mi se părea că efortul meu era dublu faţă de cel al colegilor, mă chinuiam, faţă de ceilalţi, care lucrau atît de uşor. Mereu trebuia să recuperez mult pentru a-i ajunge pe ceilalţi din urmă”, a declarat Codruţa, contrazisă însă de fosta sa antrenoare, Marcela Fumea: „Codruţa, nici colegele tale de la lot nu au reuşit nici pînă azi să facă elementele de grup. Am încredere că tu poţi reuşi”. Cu toate acestea, sportiva a fost premiată pentru performanţele obţinute pînă acum de clubul Farul, de CSS 1, de DSJ Constanţa şi de Federaţia Română de Gimnastică, însă toţi i-au cerut să se răzgândească şi să mai participe măcar la CE de seniori, programat în toamna acestui an.. „Îţi facem azi retragerea, dar îţi vom organiza o festivitate şi după Europene. Trebuie să te întorci la lot”, i-a spus directorul CS Farul, Ilie Floroiu.