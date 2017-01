Codul Administrativ, în lucru

Secretarul de stat în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA), Victor Paul Dobre, a declarat, ieri, că angajaţii ministerului lucrează la un nou Cod Administrativ “ce va agrega“ toată legislaţia în domeniu. Întrebat dacă atribuţiile preşedinţilor de Consilii Judeţene vor fi modificate în condiţiile în care aceştia vor fi aleşi prin vot uninominal, Dobre a spus că ei vor avea atribuţiile actuale. Secretarul de stat în MIRA a adăugat că în condiţiile modificării alegerii preşedinţilor de Consilii Judeţene şi a votului uninominal pentru alegerea parlamentarilor este nevoie de “o serie de amenajări ale legilor“. “La Interne, se lucrează la noul Cod Administrativ care va agrega tot ce înseamnă legislaţia pe acest domeniu şi, bineînţeles, se vor face şi reglajele necesare. În momentul în care preşedintele va fi ales, atribuţiile lui şi le exercită. Nu are nicio restricţionare. Are atribuţiile prevăzute în momentul de faţă, atribuţii ce revin Consiliului Judeţean ca autoritate judeţeană. Nu primeşte atribuţii în plus, ci se alege uninominal“, a spus Dobre.