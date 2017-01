Codul Fiscal, prioritate de grad zero pentru parlamentarii PSD-PC

Liderii PSD s-au întîlnit sîmbătă, la Sinaia, cu senatorii şi deputaţii PSD-PC, într-o şedinţă în care a fost prezentată strategia grupurilor parlamentare ale alianţei. Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat că România are nevoie de o nouă Constituţie, dar că, în opinia sa, este bine să se evite o dezbatere pe tema modificării Constituţiei şi convocarea, eventual, a unui referendum pe această temă într-un an cu alegeri prezidenţiale. Liderul PSD a arătat, totodată, că, din punctul său de vedere, reforma Constituţiei ar trebui să fie ultimul palier, după descentralizare şi reforma modului în care funcţionează Guvernul. El a adăugat că dezbaterea publică asupra modificării textului fundamental trebuie să pornească şi să fie amplă: “Nu cred că o să dureze ani, dar cred că, undeva, anul viitor, după alegerile parlamentare, încă la început de ciclu parlamentar şi (de mandat, n.r.) al noului preşedinte, am putea să procedăm la o revizuire a Constituţiei”. De asemenea, Geoană a subliniat că o dezbatere accelerată în Parlament a Codurilor din sistemul juridic este “sănătoasă”, el pledînd pentru stabilirea unei date limită pînă la care codurile respective să fie adoptate. Liderul PSD a adus în discuţie, totodată, şi o serie a priorităţilor legislative ale social-democraţilor, printre care Legea salarizării unice, Codul Fiscal, regîndirea mecanismului instituţional cu privire la absorbţia fondurilor europene, un pachet de descentralizare sau reforma modului în care Parlamentul funcţionează: “În acest moment, Codul Fiscal e prioritate de grad zero pentru grupurile noastre parlamentare. Să eliminăm aceste biruri şi acest mod de vătaf în care statul român se comportă şi cu cetăţeanul şi cu forma privată din România. Este un îndemn la abuz faptul că avem atît de multe taxe şi impozite”. În altă ordine de idei, Geoană a atras atenţia că la reuniunea grupurilor parlamentare PSD au existat voci care au susţinut că dosarele lui Adrian Năstase sînt “o supă reîncălzită”, care ascunde o doză puternică de politic şi electoral. Geoană a adăugat că, în ceea ce priveşte votul din Parlament referitor la Năstase, acesta va fi decis în cadrul grupului parlamentar PSD. Liderul PSD a adăugat că, la reuniune, s-a discutat despre nevoia ca partidul să prezinte cît mai repede un candidat la prezidenţiale, care să şi cîştige acest scrutin: “Cadenţa acestui proces (prezentarea unui candidat la prezidenţiale, n.r.) va fi dictată de deciziile interne de partid. Sper să asistăm la o competiţie internă în partid care să conducă, nu aşa agitată ca la americani, la o prezentare de oferte şi la o competiţie care să ducă la nominalizarea unui singur candidat cît mai repede”. Comentînd eventualitatea depunerii mandatului său la viitorul congres şi declanşarea unei competiţii pentru şefia partidului, preşedintele PSD a recunoscut, totuşi, că există posibilitatea ca acest lucru să se întîmple sau să nu se întîmple, el fiind deschis oricărei variante. El a arătat că PSD va trebui să aibă un Congres care să “aşeze pe baze noi” conducerea partidului, în sensul completării funcţiilor de vicepreşedinţi şi de secretar general. Întrebat dacă îl crede pe Traian Băsescu atunci cînd a spus că analizează posibilitatea de a nu mai candida la preşedinţia României, Geoană a răspuns: “Nu ştiu de ce zîmbesc. Nu ne interesează cine candidează din partea cealaltă”.